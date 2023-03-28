デル・テクノロジーズは3月28日、ワークステーション「Precision」シリーズからノートPCを「Precision 7780」「Precision 7680」「Precision 3580」「Precision 3581」「Precision 3480」の5モデル発表した。最上位モデルのPrecision 7780の価格は769,560円から。

いずれも第13世代Intel Coreプロセッサで刷新し、全モデルから性能を引き上げた新モデル。同じ型番でも構成によってシャーシのサイズが違うものもラインナップされており、パフォーマンスと薄型の2種類を選択可能。ディスクリートグラフィックスはAda世代が選べるようになり、NVIDIA Ampere世代から大きな性能向上を実現している。

一例として、7000シリーズでは共通してECCメモリをサポート。二重対向送風ファンを備えてノイズと冷却性能のバランスを最適化するほか、M.2スロットによる高速で大規模なストレージ構築に対応。CTOオプションではvProも選択でき、組織への一括導入・包括管理も行える。

Dell Precision 3580 ワークステーション

Dell Precision 3480 ワークステーション