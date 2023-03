ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2023年3月23日に、PlayStation 5(PS5)用バーチャルリアリティシステムPlayStation VR2(PS VR2)のスペシャルトレーラーの第1弾「【PS VR2】初体験トレーラー HIKAKIN Ver.」をプレイステーション公式YouTubeチャンネルで公開した。

映像では、クリエイターHIKAKIN(ヒカキン)さんが『バイオハザード ヴィレッジ VRモード』、『Horizon Call of the Mountain』、『Kizuna AI - Touch the Beat!』、『ALTAIR BREAKER(アルタイル ブレイカー)』、『グランツーリスモ7』VRモードの5タイトルを体験。PS VR2や各タイトルの感想、魅力などを紹介する。