NTTドコモは3月22日、これまで携帯電話の新規契約締結時や各種の注文時に「本人確認書類」の1つとして取り扱ってきた健康保険証（健康保険被保険者証）等について、本人確認書類としての取り扱いを2023年5月中旬をもって終了すると発表した。

理由は、契約者本人の意図しない不正な契約締結や不正利用等が増加しているためとしている。

“健康保険証（健康保険被保険者証）等”に含まれる書類には、健康保険被保険者証を含め以下のようなものがある。

ひとり親家庭（母子家庭）等医療費受給者証

福祉医療費受給者証

遠隔地用健康保険被保険者証

介護保険資格者証

介護保険被保険者証

学生用被保険者証（国民健康保険）

共済組合員証

健康管理手帳

健康保険日雇特例保険者手帳

健康保険被保険者証

後期高齢者医療被保険者証

公害医療手帳

国民健康保険退職被保険者証

国民健康保険被保険者証

（国民）健康保険高齢受給者証

子ども医療費受給者証

私立学校教職員共済加入者証

児童扶養手当証書

自衛官診療証

重度障害者医療証

障害者医療費受給者証

心身障害者医療費受給者証

身体障害者（居宅支援）居宅受給者証

精神障害者医療費受給者証

船員保険高齢受給者証

船員保険被保険者証

特別児童扶養手当証書

乳幼児医療費受給者証（（乳） 医療証）

健康保険証（健康保険被保険者証）等以外の本人確認書類については、NTTドコモのWebサイトで本人確認に利用できる書類等が挙げられているので、回線契約等の際には事前に確認されたい。