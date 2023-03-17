リコーイメージングは3月16日、一部のPENTA X双眼鏡 / 単眼鏡製品のメーカー希望小売価格を改定すると発表した。改定は4月3日より実施する。

双眼鏡「PENTAX AD 9x28 WP」

今回の価格改定は、原材料費などの値上がりや製造・物流コストの大幅な上昇により、現行価格での生産・販売が困難な状況となったのを受けてのもの。対象製品は以下の通り（価格は税別）。

双眼鏡「PENTAX AD 9x28 WP」

改定前価格23,500円:改定後価格25,000円

改定前価格23,500円:改定後価格25,000円 双眼鏡「PENTAX UP 8x21」（ブラック、ネイビー、ピンク）

改定前価格8,500円:改定後価格9,000円

改定前価格8,500円:改定後価格9,000円 双眼鏡「PENTAX UP 10x21」（ブラック、ネイビー、ピンク）

改定前価格9,500円:改定後価格10,000円

改定前価格9,500円:改定後価格10,000円 双眼鏡「PENTAX UD 9x21」（ブラック、ネイビー、グリーン、グレーオレンジ、ピンク）

改定前価格9,000円:改定後価格9,500円

改定前価格9,000円:改定後価格9,500円 単眼鏡「PENTXA VM 6x21 WP」

改定前価格18,500円:改定後価格20,000円

改定前価格18,500円:改定後価格20,000円 単眼鏡「PENTAX VM 6x21 WP コンプリートキット」

改定前価格28,500円:改定後価格31,000円

双眼鏡「PENTAX UD 9x21」