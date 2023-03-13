良品計画が展開する「無印良品」は、大型キャンペーン「無印良品週間」を2023年3月27日から27日まで開催する。同キャンペーンでは、無印良品の会員登録ユーザーを対象に、対象期間中10％オフで商品が購入できる。
「無印良品週間」で10％オフの優待を受けるには、店舗ではMUJI passportアプリあるいはLINE会員証の提示、ネットストアではMUJI.netメンバーへの登録が必要。対象商品は衣類、食品や家電、家具などで、ほぼ全ての商品が10％オフとなる。書籍や月額定額サービス、店舗併設スーパーで販売している生鮮食料品など、一部商品は対象外。
開催期間は、店舗では2023年3月17日～27日営業時間内まで、ネットストアでは2023年3月17日～28日午前10時まで。国内での実施店舗は無印良品・MUJI・Found MUJI・MUJI to GO・MUJI com・ネットストア、Café MUJI、Café&Meal MUJI、MUJI Kitchen。
【予告】無印良品メンバー全品10％オフ— 無印良品 (@muji_net) March 10, 2023
『無印良品週間』3月17日（金）スタート
2023年3月17日（金）から3月27日（月）まで、無印良品メンバーのみなさんに感謝を届ける『無印良品週間』を開催します。
期間中、店舗では MUJI passport の提示で10％オフ、ネットストアでのお買い物も10％オフです。