KDDI／沖縄セルラーは3月3日、オンライン専用プラン「povo2.0」の対応端末（動作確認端末）リストを更新した。
今回の更新では、オープンマーケット向けのSIMロックフリー端末や他キャリアから発売された端末など、計28機種が加わった。eSIM対応機種では、物理SIMに加えてeSIMでの動作確認も行われている。
追加された対応端末は下表のとおり。
|メーカー
|機種
|販路
|SIMタイプ
|aiwa
|JA2-SMP0601
|SIMフリー
|SIMカード
|FCNT
|arrows M05
|SIMフリー
|SIMカード
|京セラ
|Android One S10
|ワイモバイル
|SIMカード／eSIM
|LG
|LG VELVET L-52A
|NTTドコモ
|SIMカード
|LG
|LG V60 ThinQ 5G L-51A
|NTTドコモ
|SIMカード
|モトローラ
|moto g32
|SIMフリー
|SIMカード
|モトローラ
|motorola edge 20 fusion
|SIMフリー
|SIMカード
|モトローラ
|motorola edge 20
|SIMフリー
|SIMカード
|Planet Computers
|Cosmo Communicator
|SIMフリー
|SIMカード
|ピーアップ
|Mode1 RR
|SIMフリー
|SIMカード
|サムスン
|Galaxy A23 5G SC-56C
|NTTドコモ
|SIMカード／eSIM
|サムスン
|Galaxy Z Flip4 SC-54C
|NTTドコモ
|SIMカード／eSIM
|サムスン
|Galaxy Z Fold3 5G SC-55B
|NTTドコモ
|SIMカード
|シャープ
|AQUOS sense7 SH-53C
|NTTドコモ
|SIMカード／eSIM
|シャープ
|AQUOS R7 SH-52C
|NTTドコモ
|SIMカード／eSIM
|シャープ
|AQUOS sense6s
|楽天モバイル
|SIMカード／eSIM
|シャープ
|LEITZ PHONE 2
|ソフトバンク
|SIMカード／eSIM
|シャープ
|AQUOS sense7 plus
|ソフトバンク
|SIMカード／eSIM
|ソニー
|Xperia 5 IV SO-54C
|NTTドコモ
|SIMカード／eSIM
|ソニー
|Xperia 5 IV
|ソフトバンク／楽天モバイル
|SIMカード／eSIM
|ソニー
|Xperia 10 IV SO-52C
|NTTドコモ
|SIMカード
|ソニー
|Xperia 10 IV
|楽天モバイル
|SIMカード／eSIM
|ソニー
|Xperia 1 IV SO-51C
|NTTドコモ
|SIMカード／eSIM
|TCL
|TCL 10 Lite
|SIMフリー
|SIMカード
|TCL
|TCL 10 Pro
|SIMフリー
|SIMカード
|Xiaomi
|Redmi 12T Pro
|ソフトバンク
|SIMカード／eSIM
|ZTE
|Libero 3
|ソフトバンク
|SIMカード
|ZTE
|Libero 5G III
|Y!mobile
|SIMカード／eSIM