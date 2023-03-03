KDDI／沖縄セルラーは3月3日、オンライン専用プラン「povo2.0」の対応端末（動作確認端末）リストを更新した。

  • LEITZ PHONE 2

    LEITZ PHONE 2

今回の更新では、オープンマーケット向けのSIMロックフリー端末や他キャリアから発売された端末など、計28機種が加わった。eSIM対応機種では、物理SIMに加えてeSIMでの動作確認も行われている。

追加された対応端末は下表のとおり。

メーカー 機種 販路 SIMタイプ
aiwa JA2-SMP0601 SIMフリー SIMカード
FCNT arrows M05 SIMフリー SIMカード
京セラ Android One S10 ワイモバイル SIMカード／eSIM
LG LG VELVET L-52A NTTドコモ SIMカード
LG LG V60 ThinQ 5G L-51A NTTドコモ SIMカード
モトローラ moto g32 SIMフリー SIMカード
モトローラ motorola edge 20 fusion SIMフリー SIMカード
モトローラ motorola edge 20 SIMフリー SIMカード
Planet Computers Cosmo Communicator SIMフリー SIMカード
ピーアップ Mode1 RR SIMフリー SIMカード
サムスン Galaxy A23 5G SC-56C NTTドコモ SIMカード／eSIM
サムスン Galaxy Z Flip4 SC-54C NTTドコモ SIMカード／eSIM
サムスン Galaxy Z Fold3 5G SC-55B NTTドコモ SIMカード
シャープ AQUOS sense7 SH-53C NTTドコモ SIMカード／eSIM
シャープ AQUOS R7 SH-52C NTTドコモ SIMカード／eSIM
シャープ AQUOS sense6s 楽天モバイル SIMカード／eSIM
シャープ LEITZ PHONE 2 ソフトバンク SIMカード／eSIM
シャープ AQUOS sense7 plus ソフトバンク SIMカード／eSIM
ソニー Xperia 5 IV SO-54C NTTドコモ SIMカード／eSIM
ソニー Xperia 5 IV ソフトバンク／楽天モバイル SIMカード／eSIM
ソニー Xperia 10 IV SO-52C NTTドコモ SIMカード
ソニー Xperia 10 IV 楽天モバイル SIMカード／eSIM
ソニー Xperia 1 IV SO-51C NTTドコモ SIMカード／eSIM
TCL TCL 10 Lite SIMフリー SIMカード
TCL TCL 10 Pro SIMフリー SIMカード
Xiaomi Redmi 12T Pro ソフトバンク SIMカード／eSIM
ZTE Libero 3 ソフトバンク SIMカード
ZTE Libero 5G III Y!mobile SIMカード／eSIM