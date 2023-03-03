KDDI／沖縄セルラーは3月3日、オンライン専用プラン「povo2.0」の対応端末（動作確認端末）リストを更新した。

LEITZ PHONE 2

今回の更新では、オープンマーケット向けのSIMロックフリー端末や他キャリアから発売された端末など、計28機種が加わった。eSIM対応機種では、物理SIMに加えてeSIMでの動作確認も行われている。

追加された対応端末は下表のとおり。