IIJmioは3月1日より、個人向けにSIMロックフリー端末を販売するIIJmioサプライサービスにおいて、端末購入と同時にIIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声通話機能付きSIM」をMNP転入で申し込んだ場合に端末を特別価格で販売する「ギガ増量！先行記念キャンペーン【第2弾 スマホ大特価セール】」を開始した。キャンペーン終了は3月31日20時59分。

  • ギガ増量！先行記念キャンペーン【第2弾 スマホ大特価セール】

    ギガ増量！先行記念キャンペーン【第2弾 スマホ大特価セール】

このキャンペーンは、4月1日からギガプランのデータ容量が料金はそのままに増量されることを記念して実施される「ギガ増量！先行記念キャンペーン」の第2弾。第1弾として、初期費用3,300円が半額の1,650円となるキャンペーンも3月31日まで実施されている。

キャンペーン期間中に、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、かつ対象端末と同時に申し込んだ場合に、対象端末を特別価格で提供する。1契約者（mioID）あたり1台までで、量販店やネットショップで購入したパッケージからの申し込み、価格.com経由の申し込みは対象外。また過去1年の間に各種キャンペーンで「MNP回線と対象端末をセット申し込みで特別価格」が適用されている場合も対象外となる。

対象端末とそれぞれの価格は下記のとおり。

端末 通常価格 特別価格 備考
OPPO A55s 5G 19,500円 500円
Redmi Note 11 20,500円 980円
OPPO A77 22,400円 4,980円
moto e32s 19,800円 4,980円
moto g32 22,980円 4,980円
moto g52j 5G 25,800円 9,980円
iPhone 8 [64GB] 21,010円 9,980円 美品
Redmi Note 10T 29,800円 10,800円
moto g50 5G 24,800円 14,800円
AQUOS wish 28,480円 14,800円
OPPO Reno7 A 33,000円 14,800円
OPPO Reno5 A 31,400円 19,800円
Galaxy S10 SC-03L (docomo版) 34,800円 19,800円 美品
Galaxy S10 SCV41 (au版) 34,800円 19,800円 美品
Redmi Note 11 Pro 5G 37,800円 19,800円
motorola edge 20 fusion 32,800円 19,800円
AQUOS sense7 42,980円 24,800円
Xperia 10 IV 44,500円 24,800円
Xiaomi 11T Pro 46,800円 29,800円
motorola edge 20 39,800円 29,800円
AQUOS sense6 [6GB/128GB] 39,800円 29,800円
Xiaomi 11T 47,850円 34,800円
Google Pixel 6a 49,800円 39,800円 未使用品
iPhone SE(第3世代) [64GB] 49,980円 39,800円 未使用品
HTC Desire 22 pro 59,800円 44,800円
motorola edge 30 pro ワイヤレス充電器SET 67,800円 54,800円
Nothing Phone (1) [8GB/128GB] 73,800円 54,800円
POCO F4 GT 35,980円 55,980円
Nothing Phone (1) [8GB/256GB] 79,800円 62,800円
Google Pixel 7 79,800円 64,980円 未使用品
Nothing Phone (1) [12GB/256GB] 89,800円 72,800円
Zenfone 9 [8GB/128GB] 89,980円 74,800円
RedMagic 6 91,000円 79,799円
Xiaomi 12T Pro 98,820円 79,800円
HTC Desire 22 pro VIVE Flowセット 109,800円 92,800円
iPhone 13 [128GB] 116,980円 98,800円 未使用品
AQUOS R6 110,000円 99,800円
ROG Phone 6 [12GB/256GB] 129,800円 110,980円