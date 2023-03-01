IIJmioは3月1日より、個人向けにSIMロックフリー端末を販売するIIJmioサプライサービスにおいて、端末購入と同時にIIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声通話機能付きSIM」をMNP転入で申し込んだ場合に端末を特別価格で販売する「ギガ増量！先行記念キャンペーン【第2弾 スマホ大特価セール】」を開始した。キャンペーン終了は3月31日20時59分。
このキャンペーンは、4月1日からギガプランのデータ容量が料金はそのままに増量されることを記念して実施される「ギガ増量！先行記念キャンペーン」の第2弾。第1弾として、初期費用3,300円が半額の1,650円となるキャンペーンも3月31日まで実施されている。
キャンペーン期間中に、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、かつ対象端末と同時に申し込んだ場合に、対象端末を特別価格で提供する。1契約者（mioID）あたり1台までで、量販店やネットショップで購入したパッケージからの申し込み、価格.com経由の申し込みは対象外。また過去1年の間に各種キャンペーンで「MNP回線と対象端末をセット申し込みで特別価格」が適用されている場合も対象外となる。
対象端末とそれぞれの価格は下記のとおり。
|端末
|通常価格
|特別価格
|備考
|OPPO A55s 5G
|19,500円
|500円
|Redmi Note 11
|20,500円
|980円
|OPPO A77
|22,400円
|4,980円
|moto e32s
|19,800円
|4,980円
|moto g32
|22,980円
|4,980円
|moto g52j 5G
|25,800円
|9,980円
|iPhone 8 [64GB]
|21,010円
|9,980円
|美品
|Redmi Note 10T
|29,800円
|10,800円
|moto g50 5G
|24,800円
|14,800円
|AQUOS wish
|28,480円
|14,800円
|OPPO Reno7 A
|33,000円
|14,800円
|OPPO Reno5 A
|31,400円
|19,800円
|Galaxy S10 SC-03L (docomo版)
|34,800円
|19,800円
|美品
|Galaxy S10 SCV41 (au版)
|34,800円
|19,800円
|美品
|Redmi Note 11 Pro 5G
|37,800円
|19,800円
|motorola edge 20 fusion
|32,800円
|19,800円
|AQUOS sense7
|42,980円
|24,800円
|Xperia 10 IV
|44,500円
|24,800円
|Xiaomi 11T Pro
|46,800円
|29,800円
|motorola edge 20
|39,800円
|29,800円
|AQUOS sense6 [6GB/128GB]
|39,800円
|29,800円
|Xiaomi 11T
|47,850円
|34,800円
|Google Pixel 6a
|49,800円
|39,800円
|未使用品
|iPhone SE(第3世代) [64GB]
|49,980円
|39,800円
|未使用品
|HTC Desire 22 pro
|59,800円
|44,800円
|motorola edge 30 pro ワイヤレス充電器SET
|67,800円
|54,800円
|Nothing Phone (1) [8GB/128GB]
|73,800円
|54,800円
|POCO F4 GT
|35,980円
|55,980円
|Nothing Phone (1) [8GB/256GB]
|79,800円
|62,800円
|Google Pixel 7
|79,800円
|64,980円
|未使用品
|Nothing Phone (1) [12GB/256GB]
|89,800円
|72,800円
|Zenfone 9 [8GB/128GB]
|89,980円
|74,800円
|RedMagic 6
|91,000円
|79,799円
|Xiaomi 12T Pro
|98,820円
|79,800円
|HTC Desire 22 pro VIVE Flowセット
|109,800円
|92,800円
|iPhone 13 [128GB]
|116,980円
|98,800円
|未使用品
|AQUOS R6
|110,000円
|99,800円
|ROG Phone 6 [12GB/256GB]
|129,800円
|110,980円