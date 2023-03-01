IIJmioは3月1日より、個人向けにSIMロックフリー端末を販売するIIJmioサプライサービスにおいて、端末購入と同時にIIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声通話機能付きSIM」をMNP転入で申し込んだ場合に端末を特別価格で販売する「ギガ増量！先行記念キャンペーン【第2弾 スマホ大特価セール】」を開始した。キャンペーン終了は3月31日20時59分。

このキャンペーンは、4月1日からギガプランのデータ容量が料金はそのままに増量されることを記念して実施される「ギガ増量！先行記念キャンペーン」の第2弾。第1弾として、初期費用3,300円が半額の1,650円となるキャンペーンも3月31日まで実施されている。

キャンペーン期間中に、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、かつ対象端末と同時に申し込んだ場合に、対象端末を特別価格で提供する。1契約者（mioID）あたり1台までで、量販店やネットショップで購入したパッケージからの申し込み、価格.com経由の申し込みは対象外。また過去1年の間に各種キャンペーンで「MNP回線と対象端末をセット申し込みで特別価格」が適用されている場合も対象外となる。

対象端末とそれぞれの価格は下記のとおり。