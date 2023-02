セガは、PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PC版が発売中の『ホグワーツ・レガシー』について、発売後2週間の全世界販売数が1,200万本、8億5,000万ドルの売上を突破したことを発表した。

『ホグワーツ・レガシー』は、1800年代の魔法界を舞台とした、オープンワールド・アクションRPG。プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出る。

『ホグワーツ・レガシー』の総ゲームプレイ時間は約2億8,000万時間。現在発売されている3つのプラットフォームでWarner Bros.Gamesの販売記録を更新したほか、Twitchのシングルプレイゲームとして過去最大の128万人のピーク同時視聴者を記録するなど、ストリーミングの記録も塗り替えたという。

なお、PlayStation 4 / Xbox One版が2023年4月4日、Nintendo Switch版が7月25日に発売される予定だ。

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and Warner Bros. Entertainment Inc.