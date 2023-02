ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)のPlayStation VR2(PS VR2)専用ソフトウェア『Horizon Call of the Mountain』の最新映像「ローンチトレーラー」を公開した。

最新映像「ローンチトレーラー」では、ゲーム内の世界や、大地を闊歩しときに襲いくる強大な機械獣との戦い、険しい山々をクライミングで乗り越えていく様子などを、プレイヤーキャラクターであるカージャ族の元戦士「レイアス」の視点を通して紹介。また、映像には「Horizon」シリーズの主人公であるアーロイも登場する。

『Horizon Call of the Mountain』ローンチトレーラー

©2023 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla and Firesprite. Horizon Call of the Mountain is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.