ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)向け次世代バーチャルリアリティシステム「PlayStation VR2(PS VR2)」のローンチ時期にリリースされるタイトルを発表した。

現在、2023年3月までに、『Horizon Call of the Mountain』『No Man’s Sky』『バイオハザード ヴィレッジ』などのタイトルを含む、30本以上のタイトルのリリースを予定。また、『グランツーリスモ7』のPS VR2向け無償アップデートも発売日に向けて準備中だという。

そのほか、『Before Your Eyes』『Kayak VR: Mirage』『Pavlov VR』『Puzzling Places』『Song in the Smoke: Rekindled』『Thumper』『What the Bat? 』『Rez Infinite』『テトリス エフェクト・コネクテッド』『Creed: Rise to Glory – Championship Edition』『The Last Clockwinder』などが新たに公開された。それぞれのゲームの内容は「PlayStation.Blog」を参照。これにより、以下のタイトルがローンチ時期に発売されることになった。

『After the Fall』(Vertigo Games)

『Altair Breaker』(Thirdverse)

『Before Your Eyes』(Skybound Interactive, PS VR2のローンチ時期に発売予定)

『Cities VR』(Fast Travel Games)

『Cosmonious High』(Owlchemy)

『Creed: Rise to Glory – Championship Edition』(Survios、PS VR2のローンチ時期に発売予定)

『The Dark Pictures:Switchback』(Supermassive、PS VR2のローンチ時期に発売予定)

『Dyschronia:Chronos Alternate』(MyDearest Inc., Perp Games)

『FANTAVISION ファンタビジョン 202X』(株式会社コスモマキアー)

『グランツーリスモ7』(PS5版『グランツーリスモ7』から無償アップグレード可能)

『Horizon Call of the Mountain』(Firesprite、Guerrilla)

『Vacation Simulator』(Owlchemy)

『Kayak VR:Mirage』(Better Than Life)

『Kizuna AI – Touch the Beat! 』(ジェムドロップ株式会社)

『The Last Clockwinder』(Pontoco/Cyan Worlds)

『The Light Brigade』(Funktronic Labs、本作にはPS VR版とPS VR2版が含まれています)

『Moss 1 & 2 Remaster』(Polyarc)

『No Man’s Sky』(Hello Games、PS VR2のローンチ時期に発売予定)

『Pavlov VR』(Vankrupt)

『Pistol Whip』(Cloudhead、無償アップグレード可能)

『Puzzling Places』(Realities.io、無償アップグレード可能)

『バイオハザード ヴィレッジ』(カプコン、PS5版『バイオハザード ヴィレッジ』から無償アップグレード可能)

『Rez Infinite』(Enhance)

『Song in the Smoke』(17 Bit)

『STAR WARS:Tales from the Galaxy’s Edge』(ILMxLab)

『オノゴロ物語 ~The Tale of Onogoro~』(Amata K.K)

『Tentacular』(Devolver)

『テトリス エフェクト・コネクテッド』(エンハンス)

『The Walking Dead:Saints & Sinners:Ch.2:Retribution』(Skydance、PS VR2のローンチ時期に発売予定)

『What the Bat?』(Triband)

『Zenith:The Last City』(Ramen VR、無償アップグレード可能)