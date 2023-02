Twitterは2月2日、開発者アカウントにおいて、Twitter APIの無料アクセスを2月9日をもって終了するとアナウンスした。これによりTwitter認証を利用しているアプリ/サービスがログイン不可となる可能性があるため、注意されたい。

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵