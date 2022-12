Twitterアカウントが凍結されると、ログインこそできますが、Twitter上での行動が大きく制限されます。これまでフォローしていたアカウントやフォロワーが削除され(ゼロとなり)、ツイートや返信、リツイートなどあらゆる操作が行えなくなります。また、他のユーザーが自分のプロフィールにアクセスすると「アカウントが凍結されています」と表示されます。

Twitterアカウントには「凍結」のほか「ロック」という利用停止措置もあります。ロックされた場合は、Twitterアカウントにログインできなくなります。「凍結」と「ロック」の違いについては後ほど解説します。

Twitterアカウントが凍結されるのは、Twitterルールに反したと運営側にみなされたためです。凍結に至る代表的な理由には、スパム行為、セキュリティの不備、攻撃的なツイートや行動などが挙げられます。また、Twitterでは凍結された原因をメールで知らせることも行っています。

実際に凍結されたTwitterアカウントを「異議申し立て」によって解除する方法を解説します。いくつか解除手順を試した中でもっとも確実なのは、WebブラウザでTwitterヘルプセンターの「異議申し立て」ページに直接アクセスする方法です。複数のTwitterアカウントを利用しているユーザーは、あらかじめ凍結されたアカウントでブラウザ版Twitterにログインしておくとスムーズに手続きできます。

凍結の異議申し立てにあたっては、文章を起こしてTwitterに送る必要があります。ここでは、「問題の詳細」欄にTwitterルールに違反していないことを記載する例文(上記の手順3)と、異議申し立て後に届くメールアドレスの確認に返信する例文(上記の手順6)を紹介します。

今回、実際に記入した文章は次の通りです。電話番号未登録などのセキュリティ不備が凍結理由になったと推察しての対応例です。

もし、ポリシー違反と疑われるツイートをした場合は次の文例を応用してください。

凍結された原因が思い当たらない場合は理由の開示を求めてはいかがでしょうか。

今回はメールアドレスの確認メールが英語で届いたため、次のように返信しました。Twitterアカウントの「凍結」は、英語では「suspend」や「suspension」という単語になります。

This email address is registered with the Twitter account "@ユーザー名". Please review to unsuspend my account.