富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は1月24日、ノートPC「FMV LIFEBOOK」シリーズの2023年春モデルとして、15.6型の「AH」シリーズ、17.3型の「NH」シリーズを発表した。
17.3型「NH90/H1」「NH77/H1」
従来モデルからCPUを強化したほか、キーボードにマイクミュート機能（F2キー）やファンクションロック機能を搭載している。オンラインミーティングで自分の顔を映すときに役立つAIメイクアップアプリ「Umore（ユーモア）」も追加。ユーモアは、PCに接続したカメラや会議アプリを問わずに利用でき、顔の明るさ、美肌、小顔、リップ、アイブロウ、チーク、背景ぼかしといった機能を提供する。
上位モデル「NH90/H1」の発売日は1月27日、店頭予想価格は250,000円弱。主な仕様は、CPUがIntel Core i7-12700H、メモリがPC4-3200 16GB（8GB×2、最大64GB）、ストレージがPCIe Gen4 SSD 512GB、グラフィックスがIntel Iris X（CPU内蔵）、光学ドライブがBDXL対応ブルーレイディスクドライブ。OSはWindows 11 Home 64bit。
17.3型液晶ディスプレイの解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）、テンキー付きキーボードのキーピッチは約18.4mm、ストロークは約2.5mm。通信機能は、2.5GBASE-T対応の有線LAN、Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応の無線LAN、Bluetooth 5.1。バッテリ駆動時間は約6.2時間。
インタフェース類は、Windows Hello対応の約207万画素Webカメラ（フルHD）、SD/SDHC/SDXCメモリーカードスロット、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB 2.0×1、HDMI出力×1、HDMI入力×1、3.5mmミニジャック（ヘッドホン出力・マイク入力・ラインイン・ラインアウト）。本体サイズはW398.8×D265×H26.9mm、重さは約2.7kg。Bluetoothマウス、Microsoft Office Home & Business 2021などが付属する。
下位モデル「NH77/H1」の発売日は2月22日、店頭予想価格は200,000円弱。上位モデル「NH90/H1」との主な仕様面の違いは、CPUがAMD Ryzen 7 7730U、メモリが8GB（4GB×2、最大32GB)、グラフィックスがAMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵）、ストレージがPCIe SSD 512GB、光学ドライブがDVD±R DL対応スーパーマルチドライブなど。また、WebカメラはWindows Helloに未対応の約92万画素、バッテリ駆動時間は約9.5時間、本体の重さは約2.6kgとなる。
15.6型「AH50/H1」「AH45/H1」
15.6型のAHシリーズは、上位のAH77とAH53は現行モデルが継続する。2023年春モデルは、ミドルレンジのAH50/H1（1月27日発売、170,000円弱）、エントリーのAH45/H1（1月27日発売、140,000円弱）だ。2モデルともMicrosoft Office Home & Business 2021が付属し、AH50/H1にはAIメイクアップアプリ「Umore（ユーモア）」がプリインストールされる。
AH50/H1の主な仕様は、CPUがAMD Ryzen 7 5700U、メモリがPC4-3200 16GB（8GB×2、最大32GB）、ストレージがPCIe SSD 256GB、グラフィックスがAMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵）、光学ドライブがDVD±R DL対応スーパーマルチドライブ、OSがWindows 11 Home 64bit。
15.6型液晶ディスプレイの解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）、テンキー付きキーボードのキーピッチは約18.4mm、ストロークは約2.5mm。通信機能は、1000BASE-T対応有線LAN、Wi-Fi 6（1.2Gbps）対応無線LAN、Bluetooth 5.1。バッテリ駆動時間は約11.3時間。
インタフェース類は、約92万画素Webカメラ（プライバシーシャッター付き）、SD/SDHC/SDXCメモリーカードスロット、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、HDMI出力×1、3.5mmミニジャック（ヘッドホン出力・マイク入力・ラインイン・ラインアウト）。本体サイズはW360×D235.5×H25mm、重さは約1.7kg。
AH45/H1の主な仕様は、CPUがIntel Core i3-1115G4、メモリがPC4-3200 8GB（4GB×2、最大32GB）、ストレージがPCIe SSD 256GB、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）、光学ドライブがDVD±R DL対応スーパーマルチドライブ、OSがWindows 11 Home 64bit。
15.6型液晶ディスプレイの解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）、テンキー付きキーボードのキーピッチは約18.4mm、ストロークは約2.5mm。通信機能は、1000BASE-T対応有線LAN、Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応無線LAN、Bluetooth 5.1。バッテリ駆動時間は約7.6時間。
インタフェース類は、約92万画素Webカメラ、SD/SDHC/SDXCメモリーカードスロット、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×1、HDMI出力×1、3.5mmミニジャック（ヘッドホン出力・マイク入力・ラインイン・ラインアウト）。本体サイズはW361×D244×H27mm、重さは約2kg。