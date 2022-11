ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)向け次世代バーチャルリアリティシステム「PlayStation VR2(PS VR2)」を2023年2月22日に発売する。価格は74,980円。

同日にはPS VR2専用タイトル『Horizon Call of the Mountain』を同梱した「PlayStation VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版」(79,980円)および、「PlayStation VR2 Senseコントローラー充電スタンド」(5,480円)も発売する。

PS VR2には、「PS VR2 Sense テクノロジー」として、ヘッドセットの振動、視線トラッキング、3Dオーディオ、PS VR2 Senseコントローラーのアダプティブトリガー、ハプティックフィードバックなどさまざまな機能を搭載。さらに、ヘッドセットに搭載したカメラによるコントローラーのトラッキングや、高精細な4,000×2,040のHDRビデオフォーマット(片目当たり2,000×2,040)への対応によって、次世代にふさわしいバーチャルリアリティの体験を提供する。

そのほか、現行モデルと比較して若干のスリム化と軽量化を実現。ヘッドセットに新たに設けた通風孔による効果的な換気や、プレイヤーの目の間隔に合わせてレンズ間の距離をカスタマイズできるレンズ調整ダイヤルも搭載する。

なお、SIEは日本国内において「PlayStation VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版」を対象に、PlayStation Network アカウントを連携させた先行予約の応募受付を行う。先行予約に関する詳細は11月21日にPlayStation.comで発表される。応募が一定数を上回った場合は、抽選での販売となる。

『Horizon Call of the Mountain』を含む複数のタイトルについては、ソフトウェア単体での予約を11月より順次開始。ローンチタイトルは20以上を予定しており、各タイトルの情報は後日公開予定だ。