KDDIは1月18日、キャッシュレス決済サービス「au PAY」において、「ネット支払い感謝祭 冬」の実施を発表した。キャンペーン期間は1月20日～2月7日。
対象サイトでau PAY（ネット支払い）を期間中に合計1,000円以上利用すると、抽選に参加できる。1等は10,000Pontaポイント×500名、2等は5,000Pontaポイント×1,000名、3等は2,500Pontaポイント×2,000名。事前エントリーは不要で、抽選は1人1回限り。
主な対象サイトは下記のとおり。
- 食料品・日用品系：マクドナルドモバイルオーダー・デリバリーオーダー/menu/スシローお持ち帰りネット注文/ピザハット/B-Rサーティワンアイスクリームモバイルオーダー/松屋（松弁ネット・モバイルオーダー）/7NOW/ウエルシアドットコム/吉野家公式通販ショップ/やまやドライブスルーなど
- 家電系：Joshin web/エディオン/パソコン工房・GOODWILL総合通販サイト/コジマネット/アークオンラインストア/ECカレントなど
- ライフスタイル系：駿河屋.JP/ABC-MART/TOHOシネマズ/サンプル百貨店/ギフティ/ロコンド/WASH ハウス/スマホ給油/Ropping/BRUNO online/アウトドア&フィッシング ナチュラム/工具通販ビルディ/ネオ・ウィング/ジョルダンモバイルチケット/NOIN/IN YOU Market/SmooPA/ソムリエ＠ギフ/Kuradashi/ナビタイムトラベル/REGAL ONLINESHOP/au Movesなど
- エンタメ系：ムビチケ/オンラインクレーンゲームLIFTる。/クレーンゲームマスター～クレマス～/KOMODO PLAZA/どこでもキャッチャー/カプコンネットキャッチャーカプとれ/Steam Deckなど
- その他：WINTICKET/ケイドリームス/ふるさとチョイス/とらコイン/CAMPFIRE/WILLER TRAVEL/郵便局のネットショップ/つむぐ年賀/エンペイ/占いVERNIS/印刷の通販Rグラフィックなど