「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!?　2023年1月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は1月6日時点の情報です。

PayPayの2023年1月度キャンペーン情報

  • PayPay

10月から12月まで3カ月にわたって続いていた大型キャンペーン「5,000万人突破記念 超PayPay祭」が終了して一段落ついた状況。全国区のキャンペーンには目ぼしいものは見当たりません。

しかし、地域限定キャンペーンは今月も盛り上がっており、実施中または1月中に開始予定の自治体を合わせると65カ所もあります。お近くでお得に買い物できる地域がないか、あらためてチェックしてみてはいかがでしょうか。

1月6日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。

おすすめ度 キャンペーン 期間 内容
☆☆ スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン 機種ごとに異なる 対象機種を購入・応募で5,000～30,000ポイント進呈
☆☆ ソフトバンク シネマ割 終了日未定 ソフトバンクユーザーならTOHOシネマズのチケットが何度でも200円引き
地域限定／北海道上富良野町 12/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／岩手県花巻市 12/10～1/9 最大20％還元。上限4,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
地域限定／岩手県久慈市 1/1～1/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／岩手県北上市 1/13～2/12 最大20％還元。上限5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／岩手県横手市 1/1～1/31 最大20％還元。上限5,000ポイント／回・期間
☆☆ 地域限定／福島県15市町村（do!浜通りstore!） 9/1～1/15 最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
地域限定／福島県12市町村 12/22～1/15 最大30％還元。上限5,000ポイント／回・期間
地域限定／福島県3市町村 12/22～1/15 最大15％還元。上限2,500ポイント／回・期間
地域限定／福島県南会津町 1/5～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／茨城県常陸太田市 12/15～2/15 最大15％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／茨城県那珂市 1/5～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／栃木県野木町 1/1～2/28 最大30％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／群馬県藤岡市 12/1～1/6 最大30％還元。上限1,500ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／群馬県富岡市 1/5～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県坂戸市 1/1～1/31 最大30％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県宮代町 1/1～1/31 最大25％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県志木市 1/1～1/31 最大30％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県新座市 1/1～1/31 最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県秩父市 1/1～1/31 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県和光市 1/5～1/31 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／東京都文京区 11/16～1/10 最大30％還元。上限20,000ポイント／回・期間
☆☆☆ 地域限定／東京都調布市 12/1～2/14 最大20％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／東京都港区 12/1～2/28 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、7,000ポイント／月
☆☆☆ 地域限定／東京都墨田区 1/10～2/12 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／神奈川県藤沢市 1/5～2/15 最大25％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／富山県滑川市 12/1～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／富山県高岡市 12/1～1/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／福井県坂井市 1/5～2/12 最大10％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／山梨県上野原市 10/1～1/31 最大25％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／山梨県大月市 12/1～1/31 最大10％還元。上限10,000ポイント／回・期間
地域限定／山梨県都留市 12/16～1/15 最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／静岡県伊豆市 12/1～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
地域限定／静岡県伊豆の国市 1/5～1/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／愛知県刈谷市 12/1～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／愛知県豊田市 12/1～2/28 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
地域限定／愛知県一宮市 1/5～1/31 最大10％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／愛知県江南市 1/6～2/5 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
地域限定／三重県志摩市 1/10～2/9 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／滋賀県大津市 12/1～1/31 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／京都府京田辺市 1/5～2/28 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／大阪府守口市 1/1～1/31 最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／大阪府富田林市 1/4～1/31 最大30％還元。上限2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
地域限定／大阪府八尾市 1/5～1/25 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／大阪府高石市 1/5～1/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／兵庫県川西市 1/1～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／奈良県宇陀市 1/1～1/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／和歌山県有田市 12/1～1/31 最大25％還元。上限5,000ポイント／回・期間
地域限定／島根県大田市 12/1～1/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／広島県三原市 1/5～2/12 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
地域限定／徳島県徳島市 12/15～1/15 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／香川県高松市 1/5～1/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／愛媛県 10/1～1/31 最大40％還元、上限4,000ポイント／回・期間。マイナポイント設定が条件
☆☆ 地域限定／福岡県小郡市 12/1～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
☆☆ 地域限定／福岡県福津市 12/1～1/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／福岡県田川市 1/5～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／福岡県筑前町 1/5～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／福岡県筑紫野市 1/5～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／福岡県篠栗町 1/5～1/31 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／福岡県行橋市 1/5～1/31 最大15％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／長崎県川棚町 12/1～1/31 最大15％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／長崎県対馬市 1/5～2/28 最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／熊本県山都町 1/5～1/31 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／熊本県水俣市 1/5～1/31 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／宮崎県国富町 1/1～1/31 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／宮崎県えびの市 1/5～1/31 最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／宮崎県高原町 1/5～1/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／鹿児島県薩摩川内市 12/1～1/31 最大30％還元。上限4,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／鹿児島県屋久島町 1/1～1/31 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間