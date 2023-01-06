「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2023年1月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は1月6日時点の情報です。

PayPayの2023年1月度キャンペーン情報

10月から12月まで3カ月にわたって続いていた大型キャンペーン「5,000万人突破記念 超PayPay祭」が終了して一段落ついた状況。全国区のキャンペーンには目ぼしいものは見当たりません。

しかし、地域限定キャンペーンは今月も盛り上がっており、実施中または1月中に開始予定の自治体を合わせると65カ所もあります。お近くでお得に買い物できる地域がないか、あらためてチェックしてみてはいかがでしょうか。

1月6日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。