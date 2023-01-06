|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2023年1月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は1月6日時点の情報です。
PayPayの2023年1月度キャンペーン情報
10月から12月まで3カ月にわたって続いていた大型キャンペーン「5,000万人突破記念 超PayPay祭」が終了して一段落ついた状況。全国区のキャンペーンには目ぼしいものは見当たりません。
しかし、地域限定キャンペーンは今月も盛り上がっており、実施中または1月中に開始予定の自治体を合わせると65カ所もあります。お近くでお得に買い物できる地域がないか、あらためてチェックしてみてはいかがでしょうか。
1月6日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆
|スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン
|機種ごとに異なる
|対象機種を購入・応募で5,000～30,000ポイント進呈
|☆☆
|ソフトバンク シネマ割
|終了日未定
|ソフトバンクユーザーならTOHOシネマズのチケットが何度でも200円引き
|☆
|地域限定／北海道上富良野町
|12/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／岩手県花巻市
|12/10～1/9
|最大20％還元。上限4,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／岩手県久慈市
|1/1～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岩手県北上市
|1/13～2/12
|最大20％還元。上限5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／岩手県横手市
|1/1～1/31
|最大20％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／福島県15市町村（do!浜通りstore!）
|9/1～1/15
|最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／福島県12市町村
|12/22～1/15
|最大30％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／福島県3市町村
|12/22～1/15
|最大15％還元。上限2,500ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／福島県南会津町
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／茨城県常陸太田市
|12/15～2/15
|最大15％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／茨城県那珂市
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／栃木県野木町
|1/1～2/28
|最大30％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／群馬県藤岡市
|12/1～1/6
|最大30％還元。上限1,500ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／群馬県富岡市
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県坂戸市
|1/1～1/31
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県宮代町
|1/1～1/31
|最大25％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県志木市
|1/1～1/31
|最大30％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県新座市
|1/1～1/31
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県秩父市
|1/1～1/31
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県和光市
|1/5～1/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都文京区
|11/16～1/10
|最大30％還元。上限20,000ポイント／回・期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都調布市
|12/1～2/14
|最大20％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／東京都港区
|12/1～2/28
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、7,000ポイント／月
|☆☆☆
|地域限定／東京都墨田区
|1/10～2/12
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／神奈川県藤沢市
|1/5～2/15
|最大25％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／富山県滑川市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／富山県高岡市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／福井県坂井市
|1/5～2/12
|最大10％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／山梨県上野原市
|10/1～1/31
|最大25％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／山梨県大月市
|12/1～1/31
|最大10％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／山梨県都留市
|12/16～1/15
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／静岡県伊豆市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／静岡県伊豆の国市
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛知県刈谷市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／愛知県豊田市
|12/1～2/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆
|地域限定／愛知県一宮市
|1/5～1/31
|最大10％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛知県江南市
|1/6～2/5
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／三重県志摩市
|1/10～2/9
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／滋賀県大津市
|12/1～1/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／京都府京田辺市
|1/5～2/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／大阪府守口市
|1/1～1/31
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／大阪府富田林市
|1/4～1/31
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／大阪府八尾市
|1/5～1/25
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／大阪府高石市
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／兵庫県川西市
|1/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／奈良県宇陀市
|1/1～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／和歌山県有田市
|12/1～1/31
|最大25％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／島根県大田市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／広島県三原市
|1/5～2/12
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／徳島県徳島市
|12/15～1/15
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／香川県高松市
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛媛県
|10/1～1/31
|最大40％還元、上限4,000ポイント／回・期間。マイナポイント設定が条件
|☆☆
|地域限定／福岡県小郡市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／福岡県福津市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／福岡県田川市
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／福岡県筑前町
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／福岡県筑紫野市
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／福岡県篠栗町
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／福岡県行橋市
|1/5～1/31
|最大15％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／長崎県川棚町
|12/1～1/31
|最大15％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／長崎県対馬市
|1/5～2/28
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／熊本県山都町
|1/5～1/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／熊本県水俣市
|1/5～1/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／宮崎県国富町
|1/1～1/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／宮崎県えびの市
|1/5～1/31
|最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／宮崎県高原町
|1/5～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／鹿児島県薩摩川内市
|12/1～1/31
|最大30％還元。上限4,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／鹿児島県屋久島町
|1/1～1/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間