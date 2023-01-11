スイスの高級時計ブランド「タグ・ホイヤー」から、ゴルファー向けに設計されたスマートウォッチ「TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition」の42mmモデル（型番：SBR8080.EB0284）が国内発表された。価格は302,500円。

「TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition」の42mmモデル。ケースはブラックDLCグレード2チタン製

TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Editionはこれまで45mmモデルのみラインナップしていたが、新たに42mmモデルが加わった。TAG Heuer Connectedシリーズで最軽量、かつサイズが小さくなったことで、タグ・ホイヤーではより幅広いユーザーが手にしやすくなったとしている。

Android／iOS向けアプリ「タグ・ホイヤー ゴルフアプリ」と連携することで、2D＆3Dマッピング機能をはじめ、ゴルフコースのハザードや距離の表示、スコアの記録や推奨クラブといった同機のゴルファー向け機能を最大限に活用できる。

プロセッサはQualcomm Snapdragon 4100+、OSはWear OS by Googleを搭載。通信機能はBluetooth 5.0とWi-Fiをサポートする。バッテリー容量は330mAhで、駆動時間はウェルネス用モニタリングを含んで約1日。フル充電までの時間は約1時間30分。

搭載センサーは心拍計、コンパス、加速度計、ジャイロスコープ、NFC、マイク、気圧計。位置情報はGPS、GLONASS、BeiDou、QZSS、Galilecoに対応する。防水性能は水深50メートル。

タグ・ホイヤーではこのほか、オールブラックチタン製の「TAG Heuer Connected Calibre E4」42mmモデル、スポーツ向けの「TAG Heuer Connected Calibre E4 Sports Edition」45mmモデルも同時発表している。