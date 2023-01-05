ユニットコムは1月4日、「iiyama PC」ブランドから、第13世代Intel Coreプロセッサを搭載するBTO PCの新モデルを追加した。標準構成価格は162,800円より。

iiyama PC、第13世代Intel Coreプロセッサを搭載するデスクトップPC

今回ラインナップに追加したのは、第13世代Intel Coreプロセッサを搭載するデスクトップPC。第13世代Intel Coreプロセッサは、シングルスレッド処理性能を重視したPerformance-core（P-core）と、マルチスレッド性能を重視し電力効率に優れたEfficient-core（E-core）で構成。第12世代からP-coreのCPUコアごとのL2/L3キャッシュ容量が増加し、処理性能が向上している。

OSがCPUコアの割り当てを支援する「Intel Thread Director」機能も実装。Windows 11環境では最適化したスケジューラーにより、P-coreとE-coreを適切に使い分け性能を最大限に発揮できる。

STYLE-R079-LC137-UHX [Windows 11 Home]

STYLE-R079-LC137-UHX [Windows 11 Home]

STYLE-R079-LC137-UHXは、Intel Core i7-13700（2.1GHz）を搭載するSTYLE∞ R-Classのミドルタワー型PC。標準構成価格は162,800円。

主な仕様は、チップセットがIntel Z790、メモリがDDR5-4800 16GB（8GB×2）、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、グラフィックがIntel UHD Graphics 770（CPU内蔵）。OSはWindows 11 Home。

インタフェースは、2.5Gb Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.0×4、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×1、前面にUSB 2.0×2。本体サイズは約W190×D475×H422mm。

LEVEL-R77A-LC137-TAX [RGB Build]

LEVEL-R77A-LC137-TAXは、Intel Core i7-13700（2.1GHz）を搭載するLEVEL∞ R-Classのミドルタワー型PC。標準構成価格は325,800円。

主な仕様は、チップセットがIntel Z790、メモリがDDR5-4800 16GB（8GB×2）、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、IグラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3070（8GB）。OSはWindows 11 Home。

無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5。インタフェースは、2.5Gb Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.2 Type-A×2、USB 3.0×4、HDMI×1、DisplayPort×1、前面にUSB 3.2 Type-C×1、USB 3.0×2、ヘッドホン、マイクなど。本体サイズは約W220×D493×H465mm。

SENSE-F079-LC139-TAX [Windows 11 Home]

SENSE-F079-LC139-TAX [Windows 11 Home]

SENSE-F079-LC139-TAXは、Intel Core i9-13900（2.0GHz）を搭載するSENCE∞のミドルタワー型PC。標準構成価格は331,800円。

主な仕様は、チップセットがIntel Z790、メモリがDDR5-4800 32GB（16GB×2）、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3070（8GB）。OSはWindows 11 Home。

インタフェースは、2.5Gb Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.0×4、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×1、前面にUSB 3.0×2、USB 2.0×2、ヘッドホン、マイクなど。本体サイズは約W235×D512×H548mm。

SOLUTION-T079-LC139-UHX [Windows 11 Home]

SOLUTION-T079-LC139-UHX [Windows 11 Home]

SOLUTION-T079-LC139-UHXは、Intel Core i9-13900（2.0GHz）を搭載するビジネス向けミドルタワー型PC。標準構成価格は198,800円。

主な仕様は、チップセットがIntel Z790、メモリがDDR5-4800 32GB（16GB×2）、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics 770（CPU内蔵）。OSはWindows 11 Home。

インタフェースは、2.5Gb Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.0×4、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×1、前面にUSB 3.0×2、ヘッドホン、マイクなど。本体サイズは約W190×D485×H424mm。