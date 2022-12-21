iiyama PC、Ryzen Threadripper PRO 5000WX搭載デスクトップPC

ユニットコムは12月21日、「iiyama PC」ブランドのクリエイター向けシリーズ「SENSE∞」とビジネス向けシリーズ「SOLUTION∞」シリーズから、AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WXシリーズプロセッサを搭載するデスクトップPCを発売した。いずれも構成を変更して注文できるBTOに対応する。
最大64コア128スレッドもの物理コアを搭載し、最大8chの大規模なメモリも組み合わせられるAMD Ryzen Threadripper PRO 5000WXシリーズ搭載PC。フルメモリ暗号化機能による高いセキュリティ性能を実現し、あらゆるCPU負荷の高いワークロードで最適なパフォーマンスを発揮できるとしている。
SENSE-R6W8-LCTP57-NB1X [Windows 11 Pro for Workstations]
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
- メモリ：DDR4-3200 ECC Registered DIMM (PC4-25600) 64GB(8GB×8)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA T400 4GB GDDR6
- 電源ユニット：1200W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源
- 価格：998,800円
SOLUTION-T6W8-LCTP57-IN1X [Windows 11 Pro for Workstations]
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
- メモリ：DDR4-3200 ECC Registered DIMM (PC4-25600) 64GB(8GB×8)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce GT 1030 2GB
- 電源ユニット：1200W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源
- 価格：988,700円