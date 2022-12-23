楽天モバイルは12月22日、サービスエリア情報を更新し、兵庫県篠山市／熊本県御船町など9市町村を楽天回線エリアに追加したと発表した。
今回のサービスエリア情報更新は、2022年11月9日時点のデータを反映したもの。楽天回線エリアに追加された市町村は下記のとおり。
- 北海道：豊頃町
- 山形県：金山町
- 長野県：青木村
- 三重県：大台町
- 兵庫県：篠山市
- 鳥取県：大山町
- 高知県：安田町・中土佐町
- 熊本県：御船町
なお、上記の市町村内でも、一部楽天回線エリアに該当しない場合があるという。
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