岸田文雄首相と、米大手IT企業・Appleのティム・クックCEOが12月15日に首相官邸にて会談したのだが、その席で岸田首相が、マイナンバーカードの機能をAppleのスマートフォン「iPhone」に搭載できるようにしてほしいと要請していたことがわかり、ネットには賛否の声が集まっている。

It’s incredible to be back in a country that’s so near and dear to our hearts at Apple. Thank you, @kishida230, for the warm reception. We’re looking forward to continuing to grow and invest across Japan. pic.twitter.com/vxUF3nVYOV