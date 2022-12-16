NTTレゾナントは12月16日、OCNモバイル オンラインショップにおいて、シャオミ製のAndroidスマートフォン「Xiaomi 12T Pro」の販売を開始した。
通常価格は94,695円だが、12月26日11時までは発売記念特価として76,000円で販売する。セール終了後も、他社からの乗り換え（MNP）でOCN モバイル ONEを契約する場合には80,395円の割引価格で購入できる。
Xiaomi 12T Proは、12月9日にシャオミが日本での発売を発表したハイエンドスマートフォン。Snapdragon 8+ Gen 1や2億画素カメラを搭載し、120Wの急速充電に対応することが特徴。主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 12（MIUI 13）
- SoC：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- メモリ（RAM）：8GB
- 内部ストレージ（ROM）：128GB
- 外部ストレージ：5,000mAh
- ディスプレイ：6.7インチ 有機EL 2,712×1,220ドット
- アウトカメラ：約2億画素＋約800万画素＋約200万画素
- インカメラ：2,000万画素
- 対応バンド（5G）：n1／n3／n28／n41／n77／n78
- 対応バンド（4G）：1／2／3／4／5／7／8／12／13／17／18／19／20／28／38／39／40／41／42
- SIM：nanoSIM／eSIM
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth：バージョン5.2
- バッテリー：5,000mAh
- 充電端子：USB Type-C
- 防水／防塵：IPX3／IP5X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：FeliCa（おサイフケータイ）対応
- サイズ：約163×76×8.8mm
- 重量：約205g
- カラーバリエーション：ブラック／ブルー