日本エイサーは12月13日、ビジネスデスクトップPC「Veriton」シリーズより、コンパクトモデル「VX2690G-A76Y」と「VX2690G-A78Y」を発表した。12月中旬より発売する。価格はオープン。

日本エイサー、第12世代Core i7搭載のビジネス向けコンパクトデスクトップPC

幅がわずか約10cmのコンパクトデスクトップPC。ラインナップは、メモリ16GBの「VX2690G-A76Y」と、メモリ8GBの「VX2690G-A78Y」の2モデル。OSは、Windows 11 Pro のダウングレード権を利用してWindows 10 Proを搭載。搭載アプリ「Acer ControlCenter」からWindows 11 Proにも戻せる。Microsoft Office Home & Business 2021、または Microsoft Office Personal 2021のプリインストールモデルも選択可能だ。

標準でHDMI、DisplayPort、D-Subを使っての3画面同時出力に対応。付属品として、USBキーボード、USB光学マウス、マウスパッドを同梱する。

主な仕様は、CPUがIntel Core i7-12700（2.1GHz）、メモリがDDR4-3200 8GB/16GB、ストレージが512GB M.2 NVMe SSD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、グラフィックスがIntel UHD Graphics 770（CPU内蔵）。

インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-A Gen1×4、USB 2.0×4、HDMI×1、D-sub×1、DisplayPort×1。本体サイズは約W102.5×D307.7×H332mm、重さは約4,400g。