ソニーグループは12月13日、米Appleのティム・クックCEOがソニーセミコンダクタソリューションズ熊本テクノロジーセンターを訪問。ソニーの吉田憲一郎CEOがホストし、最先端のイメージセンサーの製造現場などを視察したと発表した。

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi