iPhoneでサクッと流せる無料のBGMといえば「バックグラウンドサウンド」。打ち寄せる波、屋根に当たる雨、街の喧騒といった環境音を選びエンドレスに流し続ける機能です。音源はAppleのサーバから無料ダウンロードでき、iPhoneの内蔵スピーカーはもちろんBluetoothスピーカーへも出力できるので、空間になにかしらの音を漂わせるにはピッタリです。

しかし、バックグラウンドサウンドは単調なことが難点です。空間に「環境音」ではなく「音楽」が欲しい、それも無料で...ということであれば、iOS 18.4で追加された「アンビエントミュージック」がお勧めです。インターネットに接続できる環境であればOK、Apple Musicの契約は必要ありません。

アンビエントミュージックには、眠気を誘うような「スリープ」、まったりしたいときの「チル」、集中できそうな「仕事効率化」、心地よいメロディの「ウェルビーイング」という4つの曲カテゴリが用意され、自由に選択できます。それぞれの曲カテゴリにはいくつかのプレイリストがあるため、飽きずに楽しめます。

再生を開始するときには、あらかじめコントロールセンターに登録しておいたボタンをタップします。ボタンは曲カテゴリごとに独立しているため、すべての曲カテゴリを利用したいときは4つのボタンを登録しなければならず、少々手間がかかります。

手早くアンビエントミュージックを再生したければ、iOS 26.4で追加された「アンビエント」ウィジェットを利用しましょう。ホーム画面の空き領域を長押しし、画面左上に現れた「編集」ボタンをタップすればOK、あとは自分好みの曲カテゴリを設定するだけです。コントロールセンターより断然サクッと再生/停止できますよ。