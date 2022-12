ブシロードによるTCGイベント「ブシロードTCG戦略発表会2022 再臨」が12月6日に開催された。出演者は、蒼井翔太、各務華梨、小野友樹、小笠原仁、佐久間大介(Snow Man)、三森すずこ、前田誠二、青木陽菜、前田誠二、真野拓実、森嶋秀太、各務華梨、美波わかな、西尾夕香、伊藤昌弘、葉月ひまり、友田一貴、海老原悠、東山 有、よむよむ君。

本イベントは2部制で行われ、第1部は「ヴァンガード will+Dress Season2放送直前!生配信」が開催。2023年1月よりスタートするアニメについて、オープニングテーマを「すとぷり」が担当することが発表された。そしてさとみ&莉犬のアニメ出演も決定。

また、2023年1月9日に行われる「ブシロード新春大発表会 2023」にて、 『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2』 第1話最速試写が行われることも発表された。さらに、『カードファイト!! ヴァンガード』が中野区のふるさと納税に登場するとのこと。

『ヴァイスシュヴァルツ』コーナーでは、15周年記念企画が進行していることが発表された。15周年お祝いイラストを多数制作しており、また月例ショップ大会の参加賞がグレードアップし、15周年記念プレミアムブースターの発売も発表された。

『Reバース for you』は、3周年記念施策を発表。全国8カ所で開催予定の3周年記念イベント、3rd Anniversary Tourを開催。また2023年3月に開催されるショップ大会に参加することで、記念PRカード&ブシナビ称号が配布される。

『Shadowverse EVOLVE』は、公認点で開催される新しい大会形式「Shadowverse EVOLVE Championship」がスタート。テストを兼ねたCSシーズン0大会を2023年2月より開始する。正式サポートは4月を予定しているとのこと。さらに、地域コミュニティの盛り上げや大型イベントの安定的な運営をしていくことを目的とした「Shadowverse EVOLVE 公認ジャッジプログラム」がスタートされる。そして、「ブシナビ」の新機能として、大会に参加したり、バトルに勝利したりすることで得られるポイントを競う「Shadowverse EVOLVE Ranking Battle」が発表された。さらに、2023年4月に「ブシロードカードゲーム祭2023」が東京ビッグサイトで開催発表された。

