PayPayは11月30日、地方自治体との連携による「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2023年1月以降の実施予定を追加発表した。
今後の実施予定としては、12月分の葛飾区や立川市など22件と12月・1月追加分の和光市や相模原市など25件の地域限定キャンペーンを発表済み。今回新たに21件の開催が決定した。還元率や上限額は各自治体で異なり、キャンペーン内容は下表の通り。
|実施自治体
|実施期間
|還元率
|還元上限
|秋田県横手市
|1/1～1/31
|20％
|5,000ポイント／回・期間
|茨城県那珂市
|1/5～1/31
|20％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|東京都墨田区
|1/10～2/12
|30％
|3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|神奈川県藤沢市
|1/5～2/15
|25％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|福井県坂井市
|1/5～2/12
|10％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|静岡県伊豆の国市
|1/5～1/31
|20％
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|愛知県一宮市
|1/5～1/31
|10％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|愛知県江南市
|1/6～2/5
|20％
|1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|三重県松阪市
|1/15～2/28
|20％
|2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|三重県志摩市
|1/10～2/9
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|大阪府八尾市
|1/5～1/25
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|大阪府富田林市
|1/4～1/31
|30％
|2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|広島県三原市
|1/5～2/12
|20％
|2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|香川県高松市
|1/5～1/31
|20％
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|福岡県行橋市
|1/5～1/31
|15％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|福岡県筑紫野市
|1/5～1/31
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|福岡県篠栗町
|1/5～1/31
|20％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|長崎県対馬市
|1/5～2/28
|25％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|熊本県山都町
|1/5～1/31
|30％
|3,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|宮崎県高原町
|1/5～1/31
|20％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|宮崎県国富町
|1/1～1/31
|30％
|3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間