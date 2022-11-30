PayPayは11月30日、地方自治体との連携による「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2023年1月以降の実施予定を追加発表した。

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今後の実施予定としては、12月分の葛飾区や立川市など22件12月・1月追加分の和光市や相模原市など25件の地域限定キャンペーンを発表済み。今回新たに21件の開催が決定した。還元率や上限額は各自治体で異なり、キャンペーン内容は下表の通り。

実施自治体 実施期間 還元率 還元上限
秋田県横手市 1/1～1/31 20％ 5,000ポイント／回・期間
茨城県那珂市 1/5～1/31 20％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
東京都墨田区 1/10～2/12 30％ 3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
神奈川県藤沢市 1/5～2/15 25％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
福井県坂井市 1/5～2/12 10％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
静岡県伊豆の国市 1/5～1/31 20％ 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
愛知県一宮市 1/5～1/31 10％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
愛知県江南市 1/6～2/5 20％ 1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
三重県松阪市 1/15～2/28 20％ 2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
三重県志摩市 1/10～2/9 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
大阪府八尾市 1/5～1/25 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
大阪府富田林市 1/4～1/31 30％ 2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
広島県三原市 1/5～2/12 20％ 2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
香川県高松市 1/5～1/31 20％ 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
福岡県行橋市 1/5～1/31 15％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
福岡県筑紫野市 1/5～1/31 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
福岡県篠栗町 1/5～1/31 20％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
長崎県対馬市 1/5～2/28 25％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
熊本県山都町 1/5～1/31 30％ 3,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
宮崎県高原町 1/5～1/31 20％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
宮崎県国富町 1/1～1/31 30％ 3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間