PayPayは10月31日、地方自治体との連携による「あなたのまちを応援プロジェクト」について、12月以降の実施予定を追加発表した。

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12月以降の実施予定については、10月14日に24自治体・25件を発表済み。新たに22の自治体で開催が決定した。追加発表分の対象地域とキャンペーン内容は下表の通り。還元率や上限額は各自治体で異なる。

実施自治体 実施期間 還元率 還元上限
岩手県花巻市 12/10～1/9 20％ 4,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
茨城県常陸太田市 12/15～2/15 15％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
東京都台東区 12/1～12/31 20％ 3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
東京都杉並区 12/1～12/20 30％ 2,000ポイント／回、7,000ポイント／期間
東京都北区 12/1～12/31 30％ 3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
東京都荒川区 12/1～12/28 20％ 3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
東京都葛飾区 12/1～12/31 30％ 3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
東京都立川市 12/1～12/31 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
富山県高岡市 12/1～1/31 20％ 2,000ポイント／回、10,00ポイント／期間
富山県滑川市 12/1～1/31 20％ 1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
山梨県都留市 12/16～1/15 25％ 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
山梨県大月市 12/1～1/31 10％ 10,000ポイント／回・期間
静岡県伊豆市 12/1～1/31 20％ 1.000ポイント／回、6,000ポイント／期間
愛知県刈谷市 12/1～1/31 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
滋賀県大津市 12/1～1/31 30％ 3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
和歌山県有田市 12/1～1/31 25％ 5,000ポイント／回・期間
福岡県小郡市 12/1～1/31 20％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
宮崎県都城市 12/1～12/28 10％ 500ポイント／回、1,000ポイント／期間
宮崎県西都市 12/1～12/31 30％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
宮崎県高鍋町 12/1～12/31 30％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
鹿児島県薩摩川内市 12/1～1/31 30％ 4,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
鹿児島県さつま町 12/1～12/28 30％ 1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間