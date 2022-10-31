PayPayは10月31日、地方自治体との連携による「あなたのまちを応援プロジェクト」について、12月以降の実施予定を追加発表した。
12月以降の実施予定については、10月14日に24自治体・25件を発表済み。新たに22の自治体で開催が決定した。追加発表分の対象地域とキャンペーン内容は下表の通り。還元率や上限額は各自治体で異なる。
|実施自治体
|実施期間
|還元率
|還元上限
|岩手県花巻市
|12/10～1/9
|20％
|4,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|茨城県常陸太田市
|12/15～2/15
|15％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|東京都台東区
|12/1～12/31
|20％
|3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|東京都杉並区
|12/1～12/20
|30％
|2,000ポイント／回、7,000ポイント／期間
|東京都北区
|12/1～12/31
|30％
|3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|東京都荒川区
|12/1～12/28
|20％
|3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|東京都葛飾区
|12/1～12/31
|30％
|3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|東京都立川市
|12/1～12/31
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|富山県高岡市
|12/1～1/31
|20％
|2,000ポイント／回、10,00ポイント／期間
|富山県滑川市
|12/1～1/31
|20％
|1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
|山梨県都留市
|12/16～1/15
|25％
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|山梨県大月市
|12/1～1/31
|10％
|10,000ポイント／回・期間
|静岡県伊豆市
|12/1～1/31
|20％
|1.000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|愛知県刈谷市
|12/1～1/31
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|滋賀県大津市
|12/1～1/31
|30％
|3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|和歌山県有田市
|12/1～1/31
|25％
|5,000ポイント／回・期間
|福岡県小郡市
|12/1～1/31
|20％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|宮崎県都城市
|12/1～12/28
|10％
|500ポイント／回、1,000ポイント／期間
|宮崎県西都市
|12/1～12/31
|30％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|宮崎県高鍋町
|12/1～12/31
|30％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|鹿児島県薩摩川内市
|12/1～1/31
|30％
|4,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
|鹿児島県さつま町
|12/1～12/28
|30％
|1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間