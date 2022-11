世界の総人口が80億人を突破、ネット「1年で1億人増えてるのか」

国連の公式Twitterが11月16日、世界人口が正式に80億人を突破したと発表した。

これまで節目としては、世界人口は2011年に70億人を突破していた。そこから11年間で10億人増加したことになる。人口の増加率は鈍化傾向にあるものの、今後、2030年には約85億人、2037年には90億人、2058年には100億人を突破すると国連は予測している。その後は、2080年代に約104億人に達し人口はピークに近づき、2100年までは横ばいで推移するとのことだ。

ちなみに国連では、ここまで世界最多の人口を誇っているのは中国だが、来年にはインドが中国の人口を抜き、世界最多の人口を誇る国になると予測している。

8 billion hopes.

8 billion dreams.

8 billion solutions.



