PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」のラインアップが更新される。
また、PlayStation Plus「プレミアム」を対象とした「クラシックスカタログ」には、『ラチェット＆クランク』『ラチェット＆クランク2 ガガガ!銀河のコマンドーっす』『ラチェット＆クランク3 突撃！ガラクチック★レンジャーズ』が追加される。
11月に追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。
『KINGDOM HEARTS III（キングダム ハーツIII）』（PS4）
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -（キングダム ハーツ HD 1.5＋2.5 リミックス）』（PS4）
『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue（キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ）』（PS4）
『キングダム ハーツ メロディ オブ メモリー』（PS4）
『ま～るい地球が四角くなった!? デジボク地球防衛軍 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS』（PS4）
『EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN』（PS4）
『ディビジョン2』（PS4）
『ゴーストリコン ブレイクポイント』（PS4）
『Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition』（PS5/PS4）
『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』（PS4）
『The Gardens Between』（PS5/PS4）
『お姉チャンバラORIGIN』（PS4）
『お姉チャンバラZ2 ～カオス～』（PS4）
『The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition』（PS4）
『レインボーシックス シージ』（PS5/PS4）
11月に追加される「クラシックカタログ」のタイトルは以下の通り。
『ラチェット＆クランク』（PS3）
『ラチェット＆クランク2 ガガガ!銀河のコマンドーっす』（PS3）
『ラチェット＆クランク3 突撃！ガラクチック★レンジャーズ』（PS3）
© Disney. © Disney/Pixar.
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