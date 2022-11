PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」のラインアップが更新される。

また、PlayStation Plus「プレミアム」を対象とした「クラシックスカタログ」には、『ラチェット&クランク』『ラチェット&クランク2 ガガガ!銀河のコマンドーっす』『ラチェット&クランク3 突撃!ガラクチック★レンジャーズ』が追加される。

11月に追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。

『KINGDOM HEARTS III(キングダム ハーツIII)』(PS4)

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -(キングダム ハーツ HD 1.5+2.5 リミックス)』(PS4)

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue(キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ)』(PS4)

『キングダム ハーツ メロディ オブ メモリー』(PS4)

『ま~るい地球が四角くなった!? デジボク地球防衛軍 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS』(PS4)

『EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN』(PS4)

『ディビジョン2』(PS4)

『ゴーストリコン ブレイクポイント』(PS4)

『Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition』(PS5/PS4)

『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』(PS4)

『The Gardens Between』(PS5/PS4)

『お姉チャンバラORIGIN』(PS4)

『お姉チャンバラZ2 ~カオス~』(PS4)

『The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition』(PS4)

『レインボーシックス シージ』(PS5/PS4)



11月に追加される「クラシックカタログ」のタイトルは以下の通り。

『ラチェット&クランク』(PS3)

『ラチェット&クランク2 ガガガ!銀河のコマンドーっす』(PS3)

『ラチェット&クランク3 突撃!ガラクチック★レンジャーズ』(PS3)



