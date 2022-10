カシオ計算機の女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」から、HARIBOのグミキャンディ「ゴールドベア」とのコラボレーションモデル「BG-169HRB-7JR」が登場する。発売は11月11日の予定で、価格は16,500円。

「BG-169HRB-7JR」は、コロンとしたフォルムが特徴の「BG-169」をベースに、世界中で知られるグミメーカー「HARIBO」のグミキャンディ「ゴールドベア」をデザインした腕時計。

ゴールドベアから着想を得たカラフルな色を、ボタンや文字板に配置。特に文字板には、ゴールドベアのラズベリー味、レモン味、アップル味、オレンジ味4種のシルエットを全面にプリントし、ELバックライトを点灯させるとシルエットが浮かび上がる仕掛けを施している。

バンドとケースは、白いグミの質感をイメージしたマットスケルトンの樹脂を採用。また、遊環にはゴールドベアのテーマカラーである、ゴールドを使用したグミのモチーフを印刷した。裏ぶたにもゴールドベアとHARIBOのロゴが描かれている。

ケースサイズは45.9×42.6×16.4mm、重さは約43g。防水性能は20気圧、電池寿命は約3年。ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、フルオートカレンダー、EL素子を使ったELバックライト、12時間・24時間表示切り替えといった機能を備える。

パッケージもカラフルなグミをデザインした特別仕様

HARIBO TM & (c) 2022 HARIBO Holding GmbH & Co. KG. All rights reserved.