ユニットコムは10月6、法人向け「レンタル PC サービス」に、高性能ゲーミングPC2機種、軽量・コンパクトなモバイルノートPC1機種を追加したと発表した。これを記念して、モバイルノートのレンタル料金値下げキャンペーンも開始する。

  • 「レンタル PC サービス」

今回法人向け「レンタル PC サービス」に追加されたのは3モデル。高負荷のゲームやクリエイティブ作業に使えるゲーミングPCが2機種と、軽量・コンパクトで持ち運びしやすい12.1型モバイルノートPCが1機種。各モデルのレンタル料金とスペックは以下の通り。

ハイスペックゲーミングモデル

  • レンタル料金：28,000円/月～
  • CPU：Intel Core i9
  • メモリ：32GB
  • ストレージ：M.2 NVMe 512GB SSD
  • グラフィックスVG：NVIDIA GeForce RTX 3080
  • OS：Windows 10 Pro（Windows 11 Proも選択可能）

ミドルスペックゲーミングモデル

  • レンタル料金：14,000円/月～
  • CPU：Intel Core i7
  • メモリ：16GB
  • ストレージ：M.2 NVMe 512GB SSD
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060
  • OS：Windows 10 Pro（Windows 11 Proも選択可能）

モバイルノートPC

  • レンタル料金：9,280円/月～（キャンペーン期間中は7,980円/月～）
  • CPU：Intel Core i5
  • メモリ：8GB
  • ストレージ：256GB SSD
  • 画面サイズ：12.1型ワイド
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics
  • 無線LAN：搭載
  • Webカメラ：207万画素
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
  • OS：Windows 10 Pro

モバイルノートPCのレンタル料金値下げキャンペーン

期間限定で、モバイルノートのレンタル料金を値下げするキャンペーン。今回追加されたモバイルノートPCにも適用される。期間は2022年10月6日～10月31日までで、料金は以下の通り。

  • 1カ月間レンタル料金：通常料金9,280円/月が7,980円/月
  • 2カ月間レンタル料金：通常料金7,980円/月が5,980円/月
  • 3～5カ月間レンタル料金：通常料金6,780円/月が月額5,480円/月
  • 6～11カ月間レンタル料金：通常料金5,680円/月が月額4,980円/月
  • 12～23カ月間レンタル料金：通常料金4,680円/月が月額3,980円/月