ユニットコムは10月6、法人向け「レンタル PC サービス」に、高性能ゲーミングPC2機種、軽量・コンパクトなモバイルノートPC1機種を追加したと発表した。これを記念して、モバイルノートのレンタル料金値下げキャンペーンも開始する。

「レンタル PC サービス」

今回法人向け「レンタル PC サービス」に追加されたのは3モデル。高負荷のゲームやクリエイティブ作業に使えるゲーミングPCが2機種と、軽量・コンパクトで持ち運びしやすい12.1型モバイルノートPCが1機種。各モデルのレンタル料金とスペックは以下の通り。

ハイスペックゲーミングモデル

レンタル料金：28,000円/月～

CPU：Intel Core i9

メモリ：32GB

ストレージ：M.2 NVMe 512GB SSD

グラフィックスVG：NVIDIA GeForce RTX 3080

OS：Windows 10 Pro（Windows 11 Proも選択可能）

ミドルスペックゲーミングモデル

レンタル料金：14,000円/月～

CPU：Intel Core i7

メモリ：16GB

ストレージ：M.2 NVMe 512GB SSD

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060

OS：Windows 10 Pro（Windows 11 Proも選択可能）

モバイルノートPC

レンタル料金：9,280円/月～（キャンペーン期間中は7,980円/月～）

CPU：Intel Core i5

メモリ：8GB

ストレージ：256GB SSD

画面サイズ：12.1型ワイド

グラフィックス：Intel UHD Graphics

無線LAN：搭載

Webカメラ：207万画素

光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

OS：Windows 10 Pro

モバイルノートPCのレンタル料金値下げキャンペーン

期間限定で、モバイルノートのレンタル料金を値下げするキャンペーン。今回追加されたモバイルノートPCにも適用される。期間は2022年10月6日～10月31日までで、料金は以下の通り。