ユニットコムは10月6、法人向け「レンタル PC サービス」に、高性能ゲーミングPC2機種、軽量・コンパクトなモバイルノートPC1機種を追加したと発表した。これを記念して、モバイルノートのレンタル料金値下げキャンペーンも開始する。
今回法人向け「レンタル PC サービス」に追加されたのは3モデル。高負荷のゲームやクリエイティブ作業に使えるゲーミングPCが2機種と、軽量・コンパクトで持ち運びしやすい12.1型モバイルノートPCが1機種。各モデルのレンタル料金とスペックは以下の通り。
ハイスペックゲーミングモデル
- レンタル料金：28,000円/月～
- CPU：Intel Core i9
- メモリ：32GB
- ストレージ：M.2 NVMe 512GB SSD
- グラフィックスVG：NVIDIA GeForce RTX 3080
- OS：Windows 10 Pro（Windows 11 Proも選択可能）
ミドルスペックゲーミングモデル
- レンタル料金：14,000円/月～
- CPU：Intel Core i7
- メモリ：16GB
- ストレージ：M.2 NVMe 512GB SSD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060
- OS：Windows 10 Pro（Windows 11 Proも選択可能）
モバイルノートPC
- レンタル料金：9,280円/月～（キャンペーン期間中は7,980円/月～）
- CPU：Intel Core i5
- メモリ：8GB
- ストレージ：256GB SSD
- 画面サイズ：12.1型ワイド
- グラフィックス：Intel UHD Graphics
- 無線LAN：搭載
- Webカメラ：207万画素
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- OS：Windows 10 Pro
モバイルノートPCのレンタル料金値下げキャンペーン
期間限定で、モバイルノートのレンタル料金を値下げするキャンペーン。今回追加されたモバイルノートPCにも適用される。期間は2022年10月6日～10月31日までで、料金は以下の通り。
- 1カ月間レンタル料金：通常料金9,280円/月が7,980円/月
- 2カ月間レンタル料金：通常料金7,980円/月が5,980円/月
- 3～5カ月間レンタル料金：通常料金6,780円/月が月額5,480円/月
- 6～11カ月間レンタル料金：通常料金5,680円/月が月額4,980円/月
- 12～23カ月間レンタル料金：通常料金4,680円/月が月額3,980円/月