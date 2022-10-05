ASUS JAPANは10月5日、Windows 11 Home（Sモード）を備えた10.5型2in1ノートPC「ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A」を発表した。同日から順次販売開始し、価格は4GBメモリ搭載モデルが69,800円、8GBメモリ搭載モデルが89,800円。

ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A

「ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A」は、モバイルノートPC向けSoC・Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2を搭載した、キーボード着脱タイプの2in1 PC。10.5型で約595gの重さながら、LPDDR4XメモリやeMMCストレージの採用で、タブレット単体で約18.6時間、キーボード使用時でも約15.7時間という長時間のバッテリー駆動を実現している。

画面は10.5型ワイド液晶で、解像度は1,920×1,200ドット、アスペクト比は16:10。画面はグレア仕様で、ブルーライト低減機能を備えた。4,096段階の筆圧検知に対応する付属のスタイラスペン「ASUS Pen」による描画もサポートし、リモート授業やテレワークといった用途も想定する。

商品はタブレット本体ほか、スタンドとして使える専用カバーとデタッチャブルキーボード、ASUS Penを同梱

OSは、Microsoft Storeのアプリのみ導入できるWindows 11 Home（Sモード）を初期搭載。カメラはフロント・リアの両方を備え、画素数はそれぞれ503万画素、1,297万画素。キーボードは薄型の83キー日本語キーボードを同梱する。

本体サイズと重さは、タブレット単体がW260.3×D172.1×H8.99mm、約595g。タブレットとデタッチャブルキーボード＋スタンドカバー（同梱）の組み合わせがW260.4×D178.44×H18.89mm、約1,011g。

ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1Aの主な仕様