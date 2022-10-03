|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2022年10月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は10月3日時点の情報です。
PayPayの2022年10月度キャンペーン情報
PayPayは10月17日から、大型キャンペーン「超PayPay祭」を再び開催予定。今回はユーザー数5,000万人突破記念ということで、全額還元のチャンスもあるおなじみのくじ引き「ペイペイジャンボ」などが行われる予定です。
超PayPay祭直前ということで、月初時点で今すぐ使えるキャンペーンは控えめ。ただし自治体連携の地域限定キャンペーンは前月と比べても増えており、期間上限10,000ポイントを超えるような高還元が狙えるものも多いのでチェックしてみてください。
10月3日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|日本全国全額チャンス！ペイペイジャンボ
|10/17～12/28
|決済後にその場で抽選。1等100％、2等5％、3等0.5％還元。PayPayあと払いや本人確認で抽選チャンス増加
|☆☆☆
|5,000万人突破記念 超PayPay祭
|10/17～12/28
|「ペイペイジャンボ」のほか、クーポン配布やYahoo!ショッピング連動キャンペーンも実施予定
|☆☆
|スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン
|機種ごとに異なる
|対象機種を購入・応募で5,000～8,000ポイント進呈
|☆☆
|ソフトバンク シネマ割
|終了日未定
|ソフトバンクユーザーならTOHOシネマズのチケットが何度でも200円引き
|☆☆
|地域限定／岩手県二戸市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆
|地域限定／岩手県
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／山形県庄内町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大15％還元。上限5,000ポイント／回・月
|☆☆☆
|地域限定／山形県上山市
|9/1～12/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／福島県15市町村
|9/1～1/15
|対象店舗で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／福島県12市町村
|9/22～11/30
|対象店舗で最大30％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／茨城県東海村
|10/1～11/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／栃木県さくら市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／栃木県栃木市
|9/1～11/15
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／栃木県佐野市
|10/1～11/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／群馬県みどり市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県北本市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／埼玉県戸田市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／埼玉県皆野町
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／埼玉県上里町
|10/1～11/30
|対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都東久留米市
|9/1～11/30
|対象店舗で最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆
|地域限定／東京都中野区
|10/1～10/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都日野市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都江東区
|10/1～10/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都青梅市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都東村山市
|10/1～12/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／月
|☆
|地域限定／石川県穴水町
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、2,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／石川県七尾市
|10/1～11/30
|対象店舗で最大10％還元。上限4,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／石川県能登町
|10/1～11/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／福井県若狭町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／福井県坂井市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大10％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／山梨県富士吉田市
|10/1～11/30
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／山梨県上野原市
|10/1～1/31
|対象店舗で最大25％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／月
|☆
|地域限定／長野県長野市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／岐阜県美濃市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岐阜県岐阜市
|9/16～11/15
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岐阜県海津市
|10/1～11/1
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／静岡県静岡市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／三重県東員町
|10/1～10/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／三重県鳥羽市
|10/1～11/20
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／滋賀県長浜市
|10/1～11/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆
|地域限定／大阪府茨木市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／大阪府東大阪市
|10/1～11/7
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／兵庫県稲美町
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／和歌山県紀美野町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大25％還元。上限2,500ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／和歌山県
|10/1～11/13
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／広島県呉市
|7/16～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／広島県神石高原町
|9/1～11/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／広島県北広島町
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限5,000ポイント／回、10.000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛媛県今治市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大25％還元。上限2,000ポイント／回・月
|☆
|地域限定／愛媛県内子町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆
|地域限定／愛媛県
|10/1～1/31
|対象店舗で最大40％還元。上限4,000ポイント／回・期間。マイナポイントの登録が必要
|☆
|地域限定／福岡県朝倉市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／熊本県甲佐町
|9/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆☆
|地域限定／宮崎県日南市
|9/1～10/31
|対象店舗で最大40％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／宮崎県宮崎市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／鹿児島県伊佐市
|10/1～10/31
|対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／鹿児島県出水市
|10/1～12/28
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／沖縄県宜野湾市
|9/1～11/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／沖縄県南城市
|10/1～11/30
|対象店舗で最大25％還元。上限3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間