「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2022年10月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は10月3日時点の情報です。

PayPayの2022年10月度キャンペーン情報

PayPayは10月17日から、大型キャンペーン「超PayPay祭」を再び開催予定。今回はユーザー数5,000万人突破記念ということで、全額還元のチャンスもあるおなじみのくじ引き「ペイペイジャンボ」などが行われる予定です。

超PayPay祭直前ということで、月初時点で今すぐ使えるキャンペーンは控えめ。ただし自治体連携の地域限定キャンペーンは前月と比べても増えており、期間上限10,000ポイントを超えるような高還元が狙えるものも多いのでチェックしてみてください。

10月3日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。