エミライは、同社が取り扱う複数ブランドの製品を、9月18日に東京・中野サンプラザで開催される「秋のヘッドフォン祭2022」に出展。国内初公開となるFiiOのポータブルヘッドホンアンプ「Q7」、Noble Audioのインイヤーモニター「VIKING RAGNAR」などが登場する。

  • Noble Audio「FoKus H-ANC」

出展ブランドは、FiiO、Noble Audio、Ferrum Audio、Mytek、Benchmark。場所は13階スカイルーム 6。ブースで試聴した人には、MMCX端子のイヤホンとケーブルの取り外しに使えるMMCXリムーバーをプレゼントする(先着順、数量限定)。

主な出展内容は以下の通り。なお、同社ブースでは混雑・待機列の緩和のため、整理券を配布。整理券に記載された時間に試聴でき、1回の試聴時間は5分までとなる。詳細は同社Webサイトを参照のこと。

Noble Audio

  • VIKING RAGNAR(本邦初公開) / インイヤーモニター型イヤホン
  • FoKus H-ANC(発売前先行試聴) / 完全ワイヤレスイヤホン
  • その他現行製品

  • Noble Audio「VIKING RAGNAR」

FiiO

  • M15S(本邦初公開) / デジタルオーディオプレーヤー
  • Q7(本邦初公開) / DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ
  • R7(本邦初公開) / デスクトップオーディオストリーマー
  • K7(本邦初公開) / DAC内蔵ヘッドホンアンプ
  • FH7S(本邦初公開) / インイヤーモニター型イヤホン
  • FW5(本邦初公開) / 完全ワイヤレスイヤホン
  • その他現行製品

  • FiiO「M15S」

  • FiiO「Q7」

  • FiiO「R7」

  • FiiO「K7」

  • FiiO「FH7S」

  • FiiO「FW5」

Ferrum Audio

  • OOR(発売前先行試聴) / ヘッドホンアンプ
  • ERCO(発売前先行試聴) / ヘッドホンアンプ内蔵DAC
  • HYPSOS / DCパワーサプライ

  • Ferrum Audio「OOR」

  • Ferrum Audio「ERCO」

MYTEK

  • Liberty DAC 2 / ヘッドホンアンプ内蔵DAC
  • Liberty HPA / ヘッドホンアンプ

Benchmark

  • HPA4 / ヘッドホンアンプ