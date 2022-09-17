エミライは、同社が取り扱う複数ブランドの製品を、9月18日に東京・中野サンプラザで開催される「秋のヘッドフォン祭2022」に出展。国内初公開となるFiiOのポータブルヘッドホンアンプ「Q7」、Noble Audioのインイヤーモニター「VIKING RAGNAR」などが登場する。

Noble Audio「FoKus H-ANC」

出展ブランドは、FiiO、Noble Audio、Ferrum Audio、Mytek、Benchmark。場所は13階スカイルーム 6。ブースで試聴した人には、MMCX端子のイヤホンとケーブルの取り外しに使えるMMCXリムーバーをプレゼントする(先着順、数量限定)。

主な出展内容は以下の通り。なお、同社ブースでは混雑・待機列の緩和のため、整理券を配布。整理券に記載された時間に試聴でき、1回の試聴時間は5分までとなる。詳細は同社Webサイトを参照のこと。

Noble Audio

VIKING RAGNAR(本邦初公開) / インイヤーモニター型イヤホン

FoKus H-ANC(発売前先行試聴) / 完全ワイヤレスイヤホン

その他現行製品

Noble Audio「VIKING RAGNAR」

FiiO

M15S(本邦初公開) / デジタルオーディオプレーヤー

Q7(本邦初公開) / DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ

R7(本邦初公開) / デスクトップオーディオストリーマー

K7(本邦初公開) / DAC内蔵ヘッドホンアンプ

FH7S(本邦初公開) / インイヤーモニター型イヤホン

FW5(本邦初公開) / 完全ワイヤレスイヤホン

その他現行製品

Ferrum Audio

OOR(発売前先行試聴) / ヘッドホンアンプ

ERCO(発売前先行試聴) / ヘッドホンアンプ内蔵DAC

HYPSOS / DCパワーサプライ

Ferrum Audio「OOR」

Ferrum Audio「ERCO」

MYTEK

Liberty DAC 2 / ヘッドホンアンプ内蔵DAC

Liberty HPA / ヘッドホンアンプ

Benchmark