エミライは、同社が取り扱う複数ブランドの製品を、9月18日に東京・中野サンプラザで開催される「秋のヘッドフォン祭2022」に出展。国内初公開となるFiiOのポータブルヘッドホンアンプ「Q7」、Noble Audioのインイヤーモニター「VIKING RAGNAR」などが登場する。
出展ブランドは、FiiO、Noble Audio、Ferrum Audio、Mytek、Benchmark。場所は13階スカイルーム 6。ブースで試聴した人には、MMCX端子のイヤホンとケーブルの取り外しに使えるMMCXリムーバーをプレゼントする(先着順、数量限定)。
主な出展内容は以下の通り。なお、同社ブースでは混雑・待機列の緩和のため、整理券を配布。整理券に記載された時間に試聴でき、1回の試聴時間は5分までとなる。詳細は同社Webサイトを参照のこと。
Noble Audio
- VIKING RAGNAR(本邦初公開) / インイヤーモニター型イヤホン
- FoKus H-ANC(発売前先行試聴) / 完全ワイヤレスイヤホン
- その他現行製品
FiiO
- M15S(本邦初公開) / デジタルオーディオプレーヤー
- Q7(本邦初公開) / DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ
- R7(本邦初公開) / デスクトップオーディオストリーマー
- K7(本邦初公開) / DAC内蔵ヘッドホンアンプ
- FH7S(本邦初公開) / インイヤーモニター型イヤホン
- FW5(本邦初公開) / 完全ワイヤレスイヤホン
- その他現行製品
Ferrum Audio
- OOR(発売前先行試聴) / ヘッドホンアンプ
- ERCO(発売前先行試聴) / ヘッドホンアンプ内蔵DAC
- HYPSOS / DCパワーサプライ
MYTEK
- Liberty DAC 2 / ヘッドホンアンプ内蔵DAC
- Liberty HPA / ヘッドホンアンプ
Benchmark
- HPA4 / ヘッドホンアンプ