Skullcandy（スカルキャンディー）は、一部製品について、9月16日から価格改定すると発表した。世界的な原材料費および物流費の高騰によるもの。

対象商品は、ワイヤレスヘッドホン「Crusher Evo」True Black／Chill Greyおよび「Hesh ANC」True Black／Chill Grey／White、ワイヤレスイヤホン「Jib+」Black／Blueおよび「Inkd+」Black／Cobalt Blue、有線イヤホン「Jib」Black／White／Miami。値上げ幅は160円～4,990円。

  • 「Crusher Evo」Chill Grey。同製品は再生する音楽の低音と連動して振動する、センサリーベース機能を備えたヘッドホンで、イヤーカップにある無段階スライダーを調整することで、重低音を調整できることが特徴だ

製品名 品番 旧価格（税込） 新価格（税込）
Crusher Evo True Black S6EVW-N740 22,800円 27,700円
Crusher Evo Chill Grey S6EVW-N744 22,800円 27,700円
Hesh ANC True Black S6HHW-N740 14,980円 17,700円
Hesh ANC Chill Grey S6HHW-P744 14,980円 17,700円
Hesh ANC White S6HHW-N747 14,980円 17,700円
Jib+ Black S2JPW-M003 3,036円 3,280円
Jib+ Blue S2JPW-M101 3,036円 3,280円
Inkd+ Black S2IMY-M448 1,958円 2,480円
Inkd+ Cobalt Blue S2IMY-M686 1,958円 2,480円
Jib Black S2DUYK-343 1,320円 1,480円
Jib White S2DUYK-441 1,320円 1,480円
Jib Miami S2DUY-L675 1,320円 1,480円