Skullcandy（スカルキャンディー）は、一部製品について、9月16日から価格改定すると発表した。世界的な原材料費および物流費の高騰によるもの。
対象商品は、ワイヤレスヘッドホン「Crusher Evo」True Black／Chill Greyおよび「Hesh ANC」True Black／Chill Grey／White、ワイヤレスイヤホン「Jib+」Black／Blueおよび「Inkd+」Black／Cobalt Blue、有線イヤホン「Jib」Black／White／Miami。値上げ幅は160円～4,990円。
|製品名
|品番
|旧価格（税込）
|新価格（税込）
|Crusher Evo True Black
|S6EVW-N740
|22,800円
|27,700円
|Crusher Evo Chill Grey
|S6EVW-N744
|22,800円
|27,700円
|Hesh ANC True Black
|S6HHW-N740
|14,980円
|17,700円
|Hesh ANC Chill Grey
|S6HHW-P744
|14,980円
|17,700円
|Hesh ANC White
|S6HHW-N747
|14,980円
|17,700円
|Jib+ Black
|S2JPW-M003
|3,036円
|3,280円
|Jib+ Blue
|S2JPW-M101
|3,036円
|3,280円
|Inkd+ Black
|S2IMY-M448
|1,958円
|2,480円
|Inkd+ Cobalt Blue
|S2IMY-M686
|1,958円
|2,480円
|Jib Black
|S2DUYK-343
|1,320円
|1,480円
|Jib White
|S2DUYK-441
|1,320円
|1,480円
|Jib Miami
|S2DUY-L675
|1,320円
|1,480円