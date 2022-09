イマジニアは、Nintendo Switchソフト『Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~』(国内版)を2022年12月22日に、『Fitness Boxing Fist of the North Star』(海外版)を2023年3月に発売する。国内版の価格は7,678円。

『Fit Boxing 北斗の拳』は、エクササイズゲーム『Fit Boxing』と漫画『北斗の拳』とのコラボレーションタイトル。『Fit Boxing』シリーズの基本機能はそのままに『北斗の拳』の世界観でエクササイズを楽しめる。

ゲーム内では『北斗の拳』の主人公であるケンシロウ(CV.小西克幸)やその宿敵達が“師匠 インストラクター”となりプレイヤーを指導。ゲーム内の画面演出が「北斗の拳」の世界観で表現されているほか、「Fit Boxing」シリーズではおなじみの、インストラクターのボイスでの的確な指示や、ポイントを押さえた鼓舞も、『北斗の拳』キャラクターバージョンに変化している。

BGMは「愛をとりもどせ!!」「TOUGH BOY」「ユリア…永遠に」「SILENT SURVIVOR」など『北斗の拳』でお馴染みの曲はもちろん、各キャラクターのイメージに合わせて制作したオリジナル楽曲を含め、全20曲収録する。

また、同作では、ケンシロウになりきって宿敵を打ち倒す「激闘 バトル」モードを搭載。大量のザコをパンチで倒しまくる「ザコバトル」と、ケンシロウの宿敵達と戦う「ボスバトル」の2つのバトルが収録されており、アクションゲーム性が強化されたエクササイズを楽しめる。

「ボスバトル」では、ジャギ(CV.川津泰彦)をはじめ、『北斗の拳』の作中でケンシロウと激闘を繰り広げた宿敵達が登場。通常の攻撃に加え、「北斗羅漢撃」などの奥義も繰り出される。プレイヤー側も、一定のダメージを与えれば、奥義「北斗百裂拳」を発動し、連打でフィニッシュを決めることができる。

そのほか、「激闘 バトル」モード中は、トキ(CV.堀内賢雄)・バット(CV.榎木淳弥)・リン(CV.前川涼子)がナビゲーターとして登場し、プレイヤーを励ましながらサポートしてくれる。

エクササイズのメニュー数は全99種類。世紀末を生きる“師匠”達に鍛えられながら、ボクシングエクササイズの極意を体得できるという。

『Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~』ティザームービー

ⒸImagineer Co., Ltd.

*Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

Ⓒ武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証EB-212

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。

「愛をとりもどせ!!」(作詞:中村公晴 作曲:山下三智夫)

Ⓒ1984 by Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.

All Rights Reserved. International Copyright Secured.

「TOUGH BOY」(作詞・作曲:TOM)

Ⓒ1987 by Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.

All Rights Reserved. International Copyright Secured.

「ユリア…永遠に」(作詞:野元英俊/田中昌之 作曲:今給黎博美)

Ⓒ1984 by Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.

All Rights Reserved. International Copyright Secured.

SILENT SURVIVOR

作詞:うじきつよし

作曲:うじきつよし

Ⓒ1986 by FUJIPACIFIC MUSIC INC. & TOEI ANIMATION MUSIC PUBLISHING CO., LTD.