日本HPは9月2日、同社が展開するプレミアムノートPC「Spectre」「ENVY」シリーズの新モデルとして、Spectreシリーズからは16型と14型、ENVYシリーズからは15型と13型のあわせて4モデルを発表した。同日順次販売を開始しており、価格は187,000円から。
HP Spectre x360 16 / 14
最上位Spectreシリーズからは、16型の大画面モデルと14型のコンパクトモデルをラインナップする。いずれも第12世代Intel Coreプロセッサを搭載して高い性能を備えており、Intel Evo Platformに準拠する快適な使用感を実現。すべて360度ディスプレイを開閉できる2-in-1仕様で、有機ELパネル採用モデルもラインナップ。16型モデルではIntel Arcグラフィックス搭載モデルも選択できる。
Webカメラは新しく約500万画素へと高解像度化し、明るくクリアな映像入力に対応。肌のトーンを補正できる「ビューティモード」機能や、薄暗い場所でも明るく光量を補正できる「ライティング補正」機能、動きのあるプレゼンテーションにおいてプレゼンターの顔を追従する「オートフレーム」機能などAIを活用したインテリジェントなカメラ機能を利用できる。
HP Spectre x360 16の主な仕様
- OS：Windows 11 Pro
- プロセッサ：Intel Core i7-12700H / i7-1260P
- メモリ：3200MHz, DDR4 16GB / 32GB
- ストレージ：M.2 NVMe 1TB / 2TB SSD
- ディスプレイ：16.0インチ・3K+ ブライトビュー (光沢)・IPSタッチディスプレイ(3072×1920 / 16:10 / 400nit / 226ppi) / UHD+ ブライトビュー (光沢)・OLEDタッチディスプレイ(3840×2400 / 16:10 / 400nit / 283ppi)
- グラフィックス：CPU内蔵 / Intel Arc A370M
- 本体サイズ：W358×H18.9×D246mm
- 重さ：約1.96 kg
HP Spectre x360 14の主な仕様
- OS：Windows 11 Pro
- プロセッサ：Intel Core i5-1235U / i7-1255U
- メモリ：LPDDR4x 4266MHz 8GB / 16GB
- ストレージ：M.2 NVMe 512GB / 1TB SSD
- ディスプレイ：13.5インチWUXGA+（1,920×1,280ドット） / 有機EL 3K2K（3,000×2,000ドット）
- グラフィックス：CPU内蔵
- 本体サイズ：W299×H16.5×D220mm
- 重さ：約1.39kg
HP ENVY x360 15 / 13
また、Spectreシリーズに続くENVYシリーズからも新製品が登場。第12世代Intel Coreプロセッサの対応やIntel Evo Platformへの準拠は共通で、ENVYシリーズでも全モデルで360度開閉可能な2-in-1仕様を採用。13型は16:10液晶、15型では16:9の有機ELディスプレイをラインナップしており、用途に応じて選択できる。
HP ENVY x360 15の主な仕様
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-1240P / i7-1260P
- メモリ：DDR4 3200MHz 16GB
- ストレージ：M.2 NVMe 512GB / 1TB SSD
- ディスプレイ：15.6インチフルHD（1,920×1,080ドット）
- グラフィックス：CPU内蔵
- 本体サイズ：W358×H18.9×D229mm
- 重さ：約1.73kg
HP ENVY x360 13の主な仕様
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-1230U / i7-1250U
- メモリ：LPDDR4x 8GB / 16GB
- ストレージ：M.2 NVMe 512GB / 1TB SSD
- ディスプレイ：13.3型WQXGA（2,560×1,600ドット） / 2.8K（2,880×1,800ドット）
- グラフィックス：CPU内蔵
- 本体サイズ：W298×H16.9×D216mm
- 重さ：約1.33kg