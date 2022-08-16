コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、東京ゲームショウ2022（TGS2022）において、バーチャル版「東京ゲームショウ VR 2022」（TGSVR2022）を9月15日から9月18日までの4日間開催する。
今年の舞台は、「ダンジョン」に決定。一般的な展示会とは一味違い、ゲームショウ自体をゲームとして楽しめるような、バーチャルだからこそ実現できる体験を提供するという。Windows, Meta Quest 2 (App Lab / Link機能), Oculus Rift / Rift S, HTC Vive / Vive Proシリーズ, Valve Indexなどから参加できる。
TGSVR2022参加企業は以下の通り。
【出展社】
イマクリエイト / カバー / カプコン / 環境省 / CharacterBank / Gugenka / コーエーテクモゲームス / コジマプロダクション / KONAMI / サビオス / スクウェア・エニックス / セガ／アトラス / ディスクロニア: CA / VARK / バンダイナムコエンターテインメント / ポールトゥウィン / マジック：ザ・ギャザリング / Metaani
【プロモーション協賛社（五十音順）】
ZONe エナジー / BOAT RACE振興会 / UCC
【アパレル協賛社】
ラルフ ローレン