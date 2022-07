ドミノ・ピザの「1枚買うと2枚無料」、反省を活かし月末リベンジ開催へ

宅配ピザチェーン店のドミノ・ピザは、ピザを1枚買うと2枚無料になる「デリバリーLサイズピザを買うとMサイズピザ2枚無料!リベンジ」キャンペーンを、2022年7月28日から7月31日の4日間限定で開催する。混乱した前回の反省を活かし、「全店舗、準備は万端です」と宣言している。

6月23日から7月3日まで開催していた同様のキャンペーンの「リベンジ」をするという内容。デリバリーでLサイズのピザ、またはニューヨーカーピザを購入することで、Mサイズのピザが2枚無料でついてくるというもの。なお、無料になるMサイズは、マルゲリータやお肉たっぷりのギガ・ミートなど14種類の商品が対象だ。

前回のキャンペーンでは、「予想を遥かに越えた反響」で注文が殺到。ピザ生地などの供給やクルーの対応などが追い付かなくなり、63店舗でデリバリーを、25店舗で商品のオーダー受付を停止する事態に陥っていた。

今回のキャンペーンでは、前回の反省から万端の体制で実施するとのこと。具体的には、期間は4日間限定とし、十分なピザ生地の準備やピザボックスを配備。さらに全店舗のクルーを増員、クルーの健康管理のためにスポーツドリンクと塩飴も配給して挑むそうだ。

同社では、「Hungry To Be Better」(よくすることにハングリー)をモットーとして掲げているとしており、「ドミノ・ピザ魂にかけて、このままでは終われません。だから、リベンジ企画をお届けします!」「ドミノ・ピザのHungry To Be Betterを見届けてください」などとリベンジへの意気込みを述べている。

ネット上では「店員さん大丈夫かな…いや、食べたいんだけど頼むの気が引ける」「クルーのみんな、無理しないでね!」とクルーを心配する声が寄せられたほか、「たとえ4日間でもしっかり対策をしてまたやってくれるの本当に凄いわ。美味しいピザをありがとうございます」「買いますわ」「本気をみせてもらおう」などの声が寄せられている。