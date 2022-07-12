Amazonが7月12日0時から翌13日23時59分まで開催中の「プライムデー」。ゼンハイザーの対象のヘッドホン/イヤホン、完全ワイヤレスイヤホン(TWS)が期間・数量限定で最大47％オフになるセールを実施中だ。
対象製品のうち、オープン型ヘッドホン「HD 599 SE」は47%オフ(12,430円引き)の13,970円、完全ワイヤレスイヤホン「CX Plus True Wireless SE」は46%オフ(11,740円引き)の14,000円、Bluetoothヘッドホン「HD 458BT」は41%オフ(9,684円引き)の13,980円で販売されている。
対象製品は以下の通り。なおセール中の商品は、価格変更や売り切れになる可能性がある。
セール対象のゼンハイザーヘッドホン
- HD 250BT
- HD 458BT
- HD 599 SE
- PXC 550-II
- MOMENTUM Wireless(第3世代、BLACK/SANDY WHITE)
セール対象のゼンハイザーイヤホン
- CX Plus True Wireless SE
- CX True Wireless(BLACK/WHITE)
- IE 80S BT
- IE 300