エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス向けノートPCの新製品として、タッチやペン入力に対応する「Summit-E13FlipEvo-A12MT-058JP」と、ディスクリートグラフィックス搭載の高性能モデル「Prestige-14-A12UC-225JP」を発表した。両製品ともに7月14日から発売を予定しており、価格はタッチ対応モデルが220,000円前後、dGPU搭載モデルが230,000円前後。

Summit-E13FlipEvo-A12MT-058JPは、360度開閉可能なディスプレイを採用する2-in-1スタイルのノートPC。タッチ操作に対応し、同梱のアクティブスタイラス「MSI Pen」でペン入力にも対応。Prestige-14-A12UC-225JPはグラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptopを搭載して高い性能を実現しており、クリエイティブ用途にも向くという。

Summit-E13FlipEvo-A12MT-058JP

OS：Windows 11 Pro

プロセッサ：Intel Core i7-1280P / 14コア（6P＋8E）20スレッド

メモリ：16GB LPDDR5 オンボードメモリ

ストレージ：1TB（M.2 NVMe）

グラフィックス：Intel Iris Xe グラフィックス

ディスプレイ：13.4インチ、WUXGA（1,920×1,200）、グレア、120Hz、ペンタッチ対応

本体サイズ：W300.2×D222.25×H14.9mm

重さ：1.35kg

Prestige-14-A12UC-225JP