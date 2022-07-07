エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス向けノートPCの新製品として、タッチやペン入力に対応する「Summit-E13FlipEvo-A12MT-058JP」と、ディスクリートグラフィックス搭載の高性能モデル「Prestige-14-A12UC-225JP」を発表した。両製品ともに7月14日から発売を予定しており、価格はタッチ対応モデルが220,000円前後、dGPU搭載モデルが230,000円前後。
Summit-E13FlipEvo-A12MT-058JPは、360度開閉可能なディスプレイを採用する2-in-1スタイルのノートPC。タッチ操作に対応し、同梱のアクティブスタイラス「MSI Pen」でペン入力にも対応。Prestige-14-A12UC-225JPはグラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptopを搭載して高い性能を実現しており、クリエイティブ用途にも向くという。
Summit-E13FlipEvo-A12MT-058JP
- OS：Windows 11 Pro
- プロセッサ：Intel Core i7-1280P / 14コア（6P＋8E）20スレッド
- メモリ：16GB LPDDR5 オンボードメモリ
- ストレージ：1TB（M.2 NVMe）
- グラフィックス：Intel Iris Xe グラフィックス
- ディスプレイ：13.4インチ、WUXGA（1,920×1,200）、グレア、120Hz、ペンタッチ対応
- 本体サイズ：W300.2×D222.25×H14.9mm
- 重さ：1.35kg
Prestige-14-A12UC-225JP
- OS：Windows 11 Pro
- プロセッサ：Intel Core i7-1280P / 14コア（6P＋8E）20スレッド
- メモリ：32GB LPDDR4X オンボードメモリ
- ストレージ：1TB（M.2 NVMe）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
- ディスプレイ：14インチ、フルHD（1,920×1,080）、ノングレア、60Hz、sRGB相当
- 本体サイズ：W319×D219×H15.9mm
- 重さ：1.29kg