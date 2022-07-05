シャオミ（Xiaomi）は、7月8日に同社スマートバンドの第7世代モデル「Xiaomi Smart Band 7」を国内発表すると、公式Twitterで予告した。

Xiaomi Smart Band 7は1.62インチのAMOLEDディスプレイを搭載した活動量計で、ディスプレイを改善し前モデルから25％視認エリアを拡大したほか、常時表示もサポート。各種アクティビティ測定に加え、血中酸素飽和度や睡眠時間なども確認できる。ストラップ込みの重さは13.5g。