シャオミ（Xiaomi）は、7月8日に同社スマートバンドの第7世代モデル「Xiaomi Smart Band 7」を国内発表すると、公式Twitterで予告した。
👪ずっと健康でいたい方、— Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) July 4, 2022
🏖️この夏こそは瘦せたい方、
🏃スポーツが大好きな方、
📨時刻やメッセージ通知をより手軽にチェックしたい方、
全員集合！！！
Xiaomi Smart Band 7
7/8(金)に発表✨
🎁フォロー&RTで1名様にプレゼント
締切：7/7 23:59
当選はDMにて#XiaomiSmartBand7 pic.twitter.com/d1GDdg9scx
Xiaomi Smart Band 7は1.62インチのAMOLEDディスプレイを搭載した活動量計で、ディスプレイを改善し前モデルから25％視認エリアを拡大したほか、常時表示もサポート。各種アクティビティ測定に加え、血中酸素飽和度や睡眠時間なども確認できる。ストラップ込みの重さは13.5g。
今度の #XiaomiSmartBand7 は、— Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) July 5, 2022
鮮やかな大画面なので隅々まで見えて使いやすい👀👍
さらに、ブドウ1粒🍇ほどの重さ（当社比）で、
厚さも抑えられ、もはや着けていることを忘れてしまうほどの装着感😆
いわゆる腕時計⌚とは違って、日常生活や運動時もずっと着けても痛み😣の心配がありません！ pic.twitter.com/xZngWE1VAA
どうぞご期待ください！ https://t.co/gaWgwqgOYS— Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) July 4, 2022