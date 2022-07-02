映画『スラムダンク』のタイトルと公開日が発表された。
タイトルは『THE FIRST SLAM DUNK』、公開日は2022年12月3日に決定。また、7月7日19時には、特報映像をYouTubeで解禁する予定だ。
タイトルと公開日が決定しました！#SLAMDUNK #SLAMDUNKMOVIE pic.twitter.com/spUcNYOTbo— 映画『THE FIRST SLAM DUNK』公式 (@movie_slamdunk) July 2, 2022
映画『スラムダンク』のタイトルと公開日が発表された。
タイトルは『THE FIRST SLAM DUNK』、公開日は2022年12月3日に決定。また、7月7日19時には、特報映像をYouTubeで解禁する予定だ。
タイトルと公開日が決定しました！#SLAMDUNK #SLAMDUNKMOVIE pic.twitter.com/spUcNYOTbo— 映画『THE FIRST SLAM DUNK』公式 (@movie_slamdunk) July 2, 2022
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