映画『スラムダンク』のタイトルと公開日が発表された。

タイトルは『THE FIRST SLAM DUNK』、公開日は2022年12月3日に決定。また、7月7日19時には、特報映像をYouTubeで解禁する予定だ。

映画『SLAM DUNK』(仮)　【2022.7.7 19:00 特報解禁】