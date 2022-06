カプコンは、『バイオハザード ヴィレッジ』のDLC『ウィンターズ エクスパンション』を発表。10月28日の配信日には、本編とDLCがセットになった『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』を発売する。

DLCには、三人称視点でプレイする「サードパーソンモード」、エクストラゲーム「ザ・マーセナリーズ」がパワーアップした「ザ・マーセナリーズ アディショナル オーダーズ」、新規シナリオ「シャドウズ オブ ローズ」という3つのコンテンツを収録する。

「サードパーソンモード」では、イーサンの肩越し視点でプレイ。一人称視点では見えなかったキャラクターのアクションシーンも楽しめる。

『ザ・マーセナリーズ』は、アクションシューティングに特化したエクストラゲーム。「制限時間内にゴールへ辿り着く」シンプルなルールの中、ハイテンポなゲームプレイが楽しめる。「アディショナル オーダーズ」ではステージの追加、新規キャラクターの参戦でさらに遊び応えのあるモードへと進化。「クリス・レッドフィールド」「カール・ハイゼンベルク」「オルチーナ・ドミトレスク」の3人がプレイアブルキャラクターとして追加された。

新規シナリオ「シャドウズ オブ ローズ」は、イーサンの愛娘であるローズマリー・ウィンターズが主人公のエピソード。生まれ持った特殊な“力”に悩まされるローズは、その力を封じるために菌根の記憶の世界、すなわち“意識の世界”へと飛び込むことを決意する。辿りついたのは、これまでの現実とはかけ離れた異常な世界。それは、菌根が吸収した”あの村”の記憶の集合体だった。

新規シナリオ「シャドウズ オブ ローズ」

そのほか、同じく10月28日には、シリーズのキャラクター同士で戦うオンライン対戦アクション『バイオハザード RE:バース』も配信。『バイオハザード ヴィレッジ』の無償特典として制作された同作は、「ゴールドエディション」購入者にも付与される。ベータテストで磨かれた対戦バランス、チューニングで登場する予定だ。

