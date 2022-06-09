Dynabookは6月9日、第12世代Intel Coreを搭載した15.6型ノートPCのスタンダードシリーズ「dynabook C」2022年夏モデルを発表した。6月17日から順次発売し、価格はオープン。
ラインナップと店頭予想価格は、dynabook C8が210,000円台半ば、dynabook C7が190,000円台後半、dynabook C6が170,000円台半ば。
光学ドライブ非搭載となる15.6型ノートPC「dynabook C」シリーズの2022年夏モデル。15.6型ディスプレイ搭載ながら、重さが約1.77kg～1.8kgと軽めに仕上がっており、リビングや寝室などに持ち運んで使用できる。
性能面は前モデルから強化され、上位モデルのdynabook C8とC7ではベース電力28Wの第12世代Intel Core Pプロセッサ、基本モデルのdynabook C6ではベース電力15Wの第12世代Intel Core Uプロセッサを搭載した。dynabook C8とC7は、CPUパフォーマンスを28Wの高い状態で持する独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」も備えている。
また、立体音響技術「Dolby Atmos」をサポートしたほか、同社が提供するスマホ連携アプリ「dynabook スマホコネクション」も利用できるようになった。dynabook C8とC7では200万画素の高画質Webカメラも搭載（C6は約92万画素）。Web会議に役立つノイズキャンセル機能、マイクミュート機能も用意した。
本体カラーはdynabook C8がプレシャスシルバーとプレシャスブルーの2色。dynabook C7がプレシャスシルバー、プレシャスブルー、サテンゴールドの3色。dynabook C6がプレシャスブルー、サテンゴールドの2色。成形時に金型内に転写フィルムを挟むIMR工法により傷に強い仕上がりという。
プレシャスブルーとプレシャスシルバーでは新デザインを採用し、プレシャスブルーでは従来入れ込んでいた同社のユビキタスマークを省き、マット調の青とした。プレシャスシルバーでは、ヘアライン加工のマット調シルバーを採用している。
dynabook Cシリーズの主な仕様
|dynabook Cシリーズの主な仕様
|型番
|dynabook C8
|dynabook C7
|dynabook C6
|OS
|Windows 11 Home
|CPU
|Intel Core i7-1260P
|Intel Core i5-1235U
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB SSD
|256GB SSD
|グラフィックス
|Iris Xe グラフィックス
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|15.6型ワイド液晶（1,920×1,080ドット）
|通信
|Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN
|生体認証
|顔認証
|―
|インタフェース
|USB 3.1 Type-A（Gen1）×3、USB Type-C（Gen2）コネクタ×1、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1、ブリッジメディアスロットなど
|USB 3.1 Type-A（Gen1）×2、USB Type-Cコネクタ×1、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1など
|サイズ
|W361.0×244.0×19.9mm
|重さ
|約1.8kg
|約1.77kg
|バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）
|約11時間
|約9.5時間
|Office
|Office Home & Business 2021