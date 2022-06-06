ロア・インターナショナルは6月6日、米HYPER社のUSB充電器／モバイルバッテリー「HyperJuice 245W GaN電源アダプタ」「HyperJuice 245W バッテリーパック」を発表した。クラウドファンディングサイト「Makuake」で先行販売する。
HyperJuice 245W GaN電源アダプタの市販予定価格は23,560円、Makuakeでの早割価格は18,848円から。HyperJuice 245W バッテリーパックの市販予定価格は34,560円、早割価格は27,648円から。
HyperJuice 245W GaN電源アダプタ
HyperJuice 245W GaN電源アダプタは、100W対応のUSB Type-Cポートを4口備える充電器。複数ポート利用時の合計出力は最大245W。窒化ガリウム（GaN）半導体の採用によって小型化され、スペースの限られた卓上でも複数のノートPCやタブレット端末などの充電環境を1台で整えられる。
充電プロトコルは、USB PD 2.0／3.0、Quick Charge 2.0／3.0／4.0＋、PPS、Apple 2.4A、BC1.2、AFC、SCP、FCPに対応。入力はAC100-240V。サイズは約W108×D100×H32mm、重量は約540g。
HyperJuice 245W バッテリーパック
HyperJuice 245W バッテリーパックは、100Wh／27,000mAhの大容量モバイルバッテリー。USB Type-Cポートを4口備え、最大出力は1ポートあたり100W／合計245W。バッテリー残量や各ポートの出力などを表示する有機ELディスプレイを備える。
対応プロトコルは、USB PD 2.0／3.0、Quick Charge 2.0／3.0／4.0＋、PPS、Apple 2.4A、BC1.2、AFC、SCP、FCP。なお、Quick Charge 4.0＋とPPSは1番／2番ポートのみ対応する。モバイルバッテリー充電中のパススルー給電も可能。サイズは約W194×D84×H26mm、重量は約742g。