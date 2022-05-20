ウエスタンデジタルジャパンは、同社が主催するゲーミングPC＆eスポーツのファンイベント「WD_BLACK FAN MEETING with DetonatioN Gaming “BOMBERMAN Party”」を5月28日に開催する。開催場所は、ctc（中部テレコミュニケーション）が運営する中部エリア初の常設eスポーツスタジアム「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」（名古屋市中区）。イベント内容は、ゲーム大会、ステージイベント、ゲーミングPC組み立て配信、豪華賞品が当たるガラポン抽選会など。

ステージイベントは、第1部を13時から、第2部を15時から開催。ウエスタンデジタルがスポンサードしているプロeスポーツチーム「DetonatioN Gaming」の所属選手をゲストに迎え、ミニトークショーとゲーム大会を行う。

ゲーム大会タイトルは、コナミデジタルエンタテインメントの「スーパーボンバーマン R オンライン」。会場とオンラインの両方で参加でき、参加者には事前応募が必要。会場では、第一部と第二部でそれぞれ最大20名の参加者を募る。ゲーム大会の様子はYouTubeでも配信予定。大会優勝者と参加者には賞品を提供し、オンライン配信を視聴した人にも抽選でノベルティグッズをプレゼントする。

ゲーミングPCの組み立て配信は、12時30分～17時30分まで実施。ウエスタンデジタルのツイッターで好評のゲーミングPCプレゼント企画第12弾となっており、プレゼントするゲーミングPCを会場内の配信ブースエリア内で組み立てる。組み立てたゲーミングPCは、SNSアカウントから応募。抽選で1名にプレゼントする。

ほかにも、製品の展示や最新SSDのスピード体験コーナー、ガラポン抽選会なども行う。