日本HPは4月21日、高性能かつ省スペースなワークステーションPCの新製品として、第12世代Intel Coreプロセッサを搭載する「HP Z2 Mini G9 Workstation」「HP Z2 SFF G9 Workstation」「HP Z2 Tower G9 Workstation」のあわせて3製品を発表した。4月上旬から発売を予定しており、価格は182,600円から。

プロセッサに第12世代Intel Coreプロセッサを採用し、高い性能や高速なインタフェースを利用できるワークステーションPC。質量が約2.4kgとコンパクトなミニワークステーション、スリムケース採用モデル、タワー型モデルをラインナップし、要求される性能や設置場所に応じて選択可能。いずれのモデルでも高負荷なワークロードを高速で処理できるとしている。各モデルにおける主な構成は以下の通り。

HP Z2 Mini G9 Workstation

HP Z2 Mini G9 Workstation

OS：Windows 10 Pro / FreeDOS

プロセッサ：Intel Core i5-12500

メモリ：DDR5 16GB ECC

ストレージ：M.2 NVMe 512GB SSD

グラフィックス：NVIDIA T400 4GB

価格：304,700円～

HP Z2 SFF G9 Workstation

HP Z2 SFF G9 Workstation

OS：Windows 10 Pro / FreeDOS

プロセッサ：Intel Core i3-12100

メモリ：DDR5 8GB ECCなし

ストレージ：500GB HDD

グラフィックス：NVIDIA T1000 8GB

価格：176,000円～

HP Z2 Tower G9 Workstation

HP Z2 Tower G9 Workstation