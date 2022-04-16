ASUS JAPANは4月15日、外付けDVDドライブ＆ライター「ASUS ZenDrive V1M」（型番：SDRW-08V1M-U）を発表した。4月22日に発売する。価格はオープン。量販店のオンライン価格は3,980円前後。
「ASUS ZenDrive V1M」は、スリムなデザインの本体に長さ24cmのUSB-Cケーブルを収納できる、ケーブル内蔵型の外付けDVDドライブ＆ライター。
WindowsおよびmacOSの両方に対応し、USBバスパワーで駆動するので、USB-Cポート搭載のノートPCに直接接続してマルチメディアの再生やデータのバックアップが可能。耐久性が高く、データを長期間保存できる「M-DISC」の読み書きにも対応する。
Windowsでは、直感的なUIでディスクを作成したり、パスワード制御や隠しフォルダ機能でデータを保護できたりする。バックアップソフト「Nero BackItUp」が付属し、写真や動画、データのバックアップも可能。
主なスペックは、本体サイズがW150×D142×H14.6mm、重さ約255g。電源はUSBバスパワー、動作環境はWindows 11 / 10 / 8 / 8.1、Mac OS X 10.6以降。付属ソフトウェアは「CyberLink」「Power2Go 8」「CyberLink 2.6」「Nero BackItUp」「E-Green」。
最大読み出し速度はCD-ROM最大24倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 （1層・2層）、DVD-R最大8倍速 （1層・2層）、DVD-RW最大8倍速、DVD-RW最大8倍速、DVD+R（M-DISC） 最大8倍速 、DVD+RW最大8倍速、DVD-RAM最大8倍速、DVD+RAM最大8倍速。
最大書き込み速度は、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-R最大8倍速 （2層：最大6倍速）、DVD＋R最大8倍速 （2層：最大6倍速）、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速、DVD+R（M-DISC） 最大4倍速、DVD+RW最大8倍速、DVD-R 最大8倍速。